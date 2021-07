Clínica San Pedro: trabajadores piden que las obras sociales depositen el dinero en los bancos Nación y Francés para cobrar

Luego de que 800 mil pesos depositados en una cuenta de la Clínica San Pedro en el Banco Provincia no se destinaron a pagar sueldos, trabajadores piden a las obras sociales que paguen en los bancos Nación y Francés para poder cobrar el salario adeudado tras el cierre del sanatorio.

“Se acordó en audiencia que la plata que ingresara a la clínica iba a ser destinada al personal y nos enteramos que entró un pago y como fue al Banco Provincia fue absorbido por el descubierto de una tarjeta que había sacado en su momento el Directorio y que la manejaba la doctora (Teresa) Tomasiello”, explicó la empleada administrativa Paula Esquivel en Radio Cuarentena.

Y detalló: “En su momento el directorio y la doctora Tomasiello sacaron un crédito en el Banco Provincia y entregaron una tarjeta que supuestamente se usaba para comprar insumos para la clínica. Eso es lo que se está cobrando el banco”.

La trabajadora no ocultó su malestar porque el dinero no se puede recuperar: “Parece un chiste, se toma como una burla. Esa plata fue a parar al descubierto y ya está, esa plata para el personal hay que darla por perdida. No avisaron a las obras sociales que depositen en otras cuentas, en las del banco Nación y Francés”.

En la primera audiencia en la delegación local el Ministerio de Trabajo, representantes de la Clínica San Pedro y de los empleados acordaron que el dinero que cobrara el sanatorio iba a destinarse al pago de la deuda de los trabajadores. Sin embargo, el miércoles detectaron que de dos depósitos que hicieron prestadoras que tenían que pagar, más de la mitad del dinero fue “desviado” y no llegó a la cuenta desde la que se iban a pagar los sueldos. Con los recursos que quedaron, sólo pudieron distribuir 8 mil pesos por empleado.

“Esa plata fue a parar al descubierto y para el personal hay que darla por perdida” Paula Esquivel

En detalle, de 1.300.000 pesos que entraron de dos pagos a la clínica San Pedro, 800 mil fueron “desviados” y sólo 500 mil llegaron a los sueldos, que eran la prioridad. La Municipalidad hizo efectivo un pago de 700 mil pesos y la obra social Unión Personal hizo lo propio con $ 600 mil. De la primera transferencia, sólo quedó disponible medio millón. Los 200 mil restantes del pago del Estado local y los 600 mil de UP “desparecieron” o al menos no llegaron a la cuenta desde la que se transfiere a trabajadores y trabajadoras, tal como señalaba el compromiso asumido.

En ese contexto, Esquivel explicó que están “avisándoles a las obras sociales que depositen en el banco Nación o en el Francés, no en el banco Provincia”. “Estamos esperanzados en que ingrese el pago de PAMI para que nos terminen de pagar el sueldo y el aguinaldo. Hay un grupo que no cobró el sueldo y sólo recibió esos 8 mil pesos que nos depositaron el otro día”, precisó.

La empleada es optimista en que a las cuentas de la Clínica San Pedro “va a seguir ingresando plata” porque “las obras sociales pagan a 30, 60 días”. “Van a seguir entrando pagos, estábamos facturando normalmente y el dinero es prioridad pagarles a los empleados”, concluyó.