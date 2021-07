Clínica San Pedro: paciente fue a buscar resultados de análisis pero el laboratorio “levantó todo y se fue a San Nicolás”

Marcelo Lapenda fue el 6 de julio a la clínica San Pedro porque necesitaba analisis para un estudio. Pagó alrededor de 2.400 pesos, le extrajeron sangre y dejó muestras de orina. El 9 de julio tenía que pasar a retirar los resultados. No están. Nadie sabe dónde debe reclamar.

Publicidad

“Lo hice particular en el laboratorio de la clínica. Mi hermano me llamó par avisarme que había cerrado y vine al laboratorio. No me dejaron entrar y me dijeron que estaba todo cerrado, que no había autoridades ni nadie ante quién reclamar”, contó el paciente.

Sin saber adónde recurrir, fue a la Comisaría para radicar una denuncia, donde le dijeron que no correspondía y que quizás le convendría buscar un abogado para que intervenga ante su caso o quizás en Fiscalía.

Fue la sede del Ministerio Público Fiscal y alguien allí, quién sabe por qué, le dijo que cruzara a Defensoría, donde le explicaron que ellos son la Defensa penal y que no toman intervención en favor de un denunciante sino, por el contrario, de los denunciados.

De allí fue a la UFI 7, que está en turno, donde le dijeron que fuera a la Comisaría, de donde venía. En la clínica le dijeron que hablara con un secretaria del laboratorio, que tampoco tenía respuestas para darle. “No sé a dónde tengo que reclamar”, señaló.

“Después me dijeron que vaya al estudio de la contadora Gabriela Tiramonti, que me dijo que ella no tiene nada que ver, que no sabía por qué me mandaron ahí”, dijo.

Mientras contaba la historia en Radio Cuarentena, personal de la clínica San Pedro le explicó que el laboratorio era un servicio tercerizado que tenía a su cargo una empresa de San Nicolás que “se llevó todo” a su sede central en esa ciudad.

“Me sacan sangre, me cobran y ahora no me dan el resultado ni la plata. Y yo no tengo plata para pagar un abogado”, se quejó Marcelo Lapenda, que tenía una orden de un médico del Hospital y decidió pagar en la clínica para acelerar el proceso.