Clínica San Pedro: el doctor Gigena explicó por qué retiró sus pertenencias por la ventana y aclaró que no es “accionista”

El ginecólogo Rodolfo Gigena discutió el miércoles por la noche con trabajadores de la Clínica San Pedro cuando fue a retirar sus pertenencias de su consultorio y explicó a La Opinión por qué las saco por la ventana: “Guardé y retiré parte de lo que me corresponde que es mío, me llevé los estudios de las pacientes, y algunos aparatos que tengo para realizar mis prácticas diarias y los saque por la ventana porque puse el auto al lado de la ventana que da a mi consultorio. Cargue las cosas allí”.

El doctor aclaró que “no es accionista” como le manifestaron quienes lo increparon anoche, a los que no reconoció como empleados del sanatorio privado: “Nadie de los que me escrachó, al menos que yo reconozca, fueron compañeros míos de trabajo sino que fue gente externa que supongo serán del sindicato de Sanidad (N. de R.: ATSA) u otro sindicato. No soy dueño ni empleado, tenía una relación de inquilino de consultorio. Al Consultorio lo armé yo con mis muebles, con los aparatos”.

Gigena aseguró que el miércoles por la tarde iba a concurrir a trabajar, pero se “enteró” que la clínica cerró y por la noche fue a buscar sus elementos. “Yo hace 25 años que alquilo en la clínica. Me quedé hasta el final para no abandonar la institución que me dio trabajo desde que vine a San Pedro, tratando de apoyar. Muchos médicos se fueron antes, yo me quedé hasta el final tratando de mantener la institución abierta, con todas las dificultades que todos conocemos, con un déficit impresionante que venía de antes y se incrementó por la pandemia y los gastos inmensos que genera el Covid-19”.

El ginecólogo sostuvo que su permanencia en el centro de salud fue para tratar de “preservar la fuente de trabajo de todos” y que los “más perjudicados son los empleados” que “tenían solo ese lugar de trabajo” y, en consiguiente, ese “solo ingreso”. “Yo trabajo también en el Hospital y el Sanatorio Coopser, pero es una fuente de ingreso importante que perdí y me tendré que reubicar como muchos”, reconoció.

“Me quedé hasta el final para no abandonar la institución que me dio trabajo desde que vine a San Pedro” Rodolfo Gigena

Rodolfo Gigena dejó en claro que “la situación” fue como la narró y que no hizo nada de lo que tiene que “arrepentirse”. Sobre el desenlace de la Clínica San Pedro analizó que fue “una situación terminal” que, en caso de que no surjan “nuevos inversores” los afiliados a PAMI que allí eran asistidos “quedan a la deriva” o serán recibidos en el Hospital. “Es una situación crítica”, concluyó.