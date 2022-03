Cielo Luppi, la sampedrina que fue protagonista de una publicidad de Gatorade

“¿Cuál es tu fórmula?”: esa fue la pregunta que le encomendó Gatorade a Cielo Luppi como protagonista de una publicidad que se rodó en Uruguay en septiembre del año pasado.

Publicidad

La sampedrina, con su look skater, quedó seleccionada en el primer casting en el que se presentó, y eso le abrió las puertas para formar parte de una agencia de modelaje.

“Por Instagram seguía a la agencia que ahora me representa. Siempre me gustó su idea de no seguir los estereotipos, lo hegemónico, no sólo son modelos flacas, de ojos claros y lindas. Es como que jugaban con la belleza de otra manera”, explicó Luppi a La Opinión.

Aunque le interesaba, la joven explicó que, como es “un poco colgada”, demoró en averiguar cómo era el tema de los casting. Sin embargo, rápidamente apareció uno en el que su perfil era perfecto: buscaban una chica skater.

“El casting fue en el skate park Converse, en Capital, y fui, tenía miedo porque me iban a hacer andar en skate y tampoco no sé cuánto me van a exigir. Pero al final era por el lado más de la actuación”, conto Luppi. Tras un segundo casting, quedó seleccionada y se enteró de que el rodaje sería en Uruguay.

“Me entraron un montón de miedos porque uno se entrega solo a otro país, a gente que no conocés, haciendo un laburo que nunca hiciste en tu vida. Pero dije ya está, es una oportunidad. Es algo que te cae y tenés que hacerlo”, aseguró.

Tras 5 días en Montevideo, con un chofer que la llevaba a las locaciones, Luppi indicó que “fue alta experiencia”: “Estaba súper nerviosa, les dije tomen, esta es mi valija, traje mi ropa: elijan. Fuimos a diferentes lugares y me hicieron andar en skate con una cámara ultra mega pesada. Es muy lindo lo que viví”.