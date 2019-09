Ciclista colombiano que recorre el mundo para luchar por "los animales y el medio ambiente" dejó su huella en San Pedro

Álvaro Pérez Ramírez nació hace 59 años en Estados Unidos pero se nacionalizó colombiano y habla perfecto español. Incluso, manifiesta que es de Manizales, una ciudad de la región cafetera montañosa del oeste de Colombia y del país norteamericano sólo lleva una bandera en su bicicleta junto a la de su nación y de la que visita.

En julio de 2008 Álvaro partió desde Quebec, Canadá, con el objetivo de pedalear el mundo para luchar por "los animales callejeros y el medio ambiente" y atravesó 22 territorios antes de llegar el miércoles a San Pedro donde permaneció un par de días y siguió su rumbo. En la ciudad, se alojó en un hotel y fue recibido por el intendente, Cecilio Salazar, a quien, como hizo con autoridades en cada localidad en las que estuvo, le planteó sus ideas y estrategias para concientizar a la población.

"Se me dio por vivir por esta vida, por defender el planeta, por vivir la experiencia y contarla y y no que me la cuenten. Yo la vivo y la cuento. Se trata de animales callejeros y medio ambiente, de decirle a la gente que este planeta es único y estamos acabando con él. Los animales tienen los mismos derechos que nosotros solamente que tienen cuatro patitas y no nos hablan y yo estoy luchando por ellos", explicó a La Opinión en una entrevista que brindó con su rodado de fondo que le regaló Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador porque arribó a ese país como mochilero, condición en la que estuvo un año debido a que su primera bicicleta se le quebró.

Sobre cómo surgió su aventura hace más de once años, aseguró que quiso "ir a mover conciencias, personas y autoridades" y a decirle "a la gente" que se movilice: "Vienen los hijos, nietos y tataranietos y, ¿Qué planeta van a ver? ¿Un basurero? No seamos tan egoístas y démosle la oportunidad a ellos que vivan lo que estamos viviendo hoy, salvemos lo que tenemos hoy, no lo terminemos. Nadie le pone cuidado a este tema".

Además, admitió que pensó que "la lucha no se iba a escuchar" pero que en muchos países en los que estuvo como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua "se logró mucho" y enumeró diferentes sucesos como, por ejemplo en Lima, se dejó de hacer una "fiesta cultural que involucraba animales".

Con respecto a Argentina, Pérez Ramírez analizó que se "entiende y ama a los animales" pero como la "situación" económica "está mal", hay personas "que viven a costilla de los animales". Y añadió: "Estuve antes en Argentina donde hice Mendoza y la ruta 40 y ahora llevó un mes y medio seguido en los que hablo con intendentes y dejo ideas aunque algunos no me atendieron porque no tienen cinco minutos para mí a pesar de que yo le di once años de mi vida al planeta".

Por último, sostuvo que se sustenta económicamente con el "apoyo de la gente" aunque dejó en claro que no le dan mucha plata en cada ciudad a la que va y que ha "aguantado hambre" varios días. Su periplo tras pasar por San Pedro continuará en otras urbes del país y, más adelante, volará a Europa donde estará en Polonia y descenderá en el mapa hacia el sur hasta cruzar a África y terminar en Namibia y Sudáfrica.