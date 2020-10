"Chupete" Guerrero y su día de gloria en Villa Dálmine: Los tres goles a Racing y la vuelta a San Pedro con un fanático de la Academia

Para muchos campanenses el partido más importante de la historia de Villa Dálmine fue el que le ganó 3 a 1 a Racing Club el 23 de octubre de 1985 por la 26ª fecha del campeonato de Primera B, por entonces segunda división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esa tarde lluviosa de miércoles todos los goles del Violeta los anotó Carlos Omar Guerrero y sirvieron para dar vuelta el resultado, ganar y tomar un envión importante de cara a la recta final del certamen.

35 años después, "Chupete" atendió al llamado telefónico de La Opinión y recordó el encuentro que todavía está en la retina de muchos sampedrinos, sobre todo aquellos que dejaron sus cosas para ir al estadio: "Era mucha la expectativa, la cancha estaba llena como nunca y había gente colgada en las torres de luz. Fue una fiesta inolvidable para Campana y es el partido más importante de los que se jugó en la cancha de Villa Dálmine. Quedó en el recuerdo de todo el mundo porque fue contra un grande del fútbol argentino".

La Academia, que en la primera ronda goleó al conjunto dirigido por Roberto Resquín 4 a 1, comenzó ganando con el tanto de Walter Fernández. Sin embargo, Guerrero lo empató en el final del primer tiempo y le dio la victoria a los suyos con otros dos festejos en el complemento. "Estábamos peleando por un lugar en la clasificación del octogonal y en ese momento también nos jugábamos el descenso y fue un partido bisagra. A partir de ahi fue un impulso para nosotros. Pasaron tantas cosas ese día que fue algo anecdótico", explicó sobre el contexto del encuentro quien por entonces tenía 29 años.

Aunque la categoría era profesional, la manera de proceder era muy diferente a la actual. Ese día, muchos sampedrinos y vecinos de ciudades cercanas a Campana aprovecharon para ir a ver el partido por la presencia de un gigante de Argentina como Racing que por entonces estaba en transitoriamente en la Primera B, situación que señaló el delantero: "Fueron muchos sampedrinos y gente de la zona que no tenían la posibilidad de ver a un equipo grande tan cerca, había muchos sampedrinos en la cancha y muchos dejaron de trabajar porque era un miércoles y llovía".

Curiosamente, luego del cotejo, Guerrero regresó a San Pedro el auto de "Meneca" Gómez, un vecino de San Pedro fanático de Racing que debió transportar al verdugo de su equipo. "Chupete", detalló que en el vehículo también viajó el "Cholo" Amorín y que en el trayecto Gómez tuvo "emociones encontradas": "Ese hombre a mí me vio crecer cuando yo arranqué en América y era fanático de Racing y de América. Me vio en mis comienzos y me decía 'no lo puedo creer, jugaste en América, te vi de chiquito y ahora me amargaste la tarde'. Eran sensaciones raras porque me conocía de toda la vida, a mi familia también y su alegría era que yo haya hecho los goles pero a su vez la tristeza de que perdió Racing".

Carlos Omar estuvo dos temporadas en Villa Dálmine de Campana en las que jugó 41 partidos y anotó 17 tantos, tres de ellos esa tarde del 23 de octubre de 1985 que, 35 años después, es inmortal.

El plantel de Villa Dálmine de la temporada 1985. Foto: Web del Viola.

Síntesis

Villa Dálmine (3): Alberto Salvaggio; Guillermo Fahy, Sergio Céliz, Antonio Jerez (Jorge Sotelo) y José Sayago; Francisco Ramón Portillo, Ernesto Corti y José Céliz; José Horacio Basualdo, Germán Panichelli y Carlos Guerrero (Oscar Barrios). DT: Roberto Resquín.

Racing (1): Miguel Ángel Wirtz; Víctor Longo, Gustavo Costas, Néstor Sicher (Hugo Lamadrid) y Washington González; José Luis Carrizo, Horacio Attadía y Miguel Ángel Colombatti; Enrique Olivera, Carlos Caldeiro y Walter Fernández. DT: Vicente Cayetano Rodríguez.

Goles: 27' PT Fernández -de penal- (R); 41' PT Guerrero (VD); 15' ST Guerrero (VD) y 24' ST Guerrero (VD).

Árbitro: Héctor Gelay.

Estadio: Villa Dálmine.