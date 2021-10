Chediak está de acuerdo con la apertura de la Peatonal pero consideró que “hace falta planificación”

El lunes comenzó la obra para abrir la Peatonal del Centenario al paso vehicular, a 14 años de su inauguración. El arquitecto que diseñó la obra en 2007, Diego Chediak, se refirió al tema en Radio Cuarentena y volvió a expresar su acuerdo con la apertura, aunque consideró que este tipo de proyectos deben enmarcarse en una planificación urbana integral.

Publicidad

“Si hoy tuviera que hacer una peatonal, la haría mixta, como se hace en todos lados, esa idea me parece más interesante”, aseguró Chediak. Ya lo había dicho en 2016, cuando Ponzio anunció el plan de reapertura, y en 2020, cuando el Gobierno de Salazar decidió retomar el proyecto.

“En ese momento se pensó como una continuación, un apéndice de la plaza Belgrano. La idea fue usar todos los mismos materiales, unificar cosas y seguir un orden. Integrar el paseo de la plaza con la Peatonal”, explicó sobre lo que planificó en 2020.

“Lo que ahora va a pasar es desintegrar la peatonal de la plaza”, señaló. Sobre los anuncios que hizo el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, consideró: “Van a usar un adoquín intertrabado, que es distinto al que usamos nosotros. Es una cuestión de gustos, no es lo que más me gusta pero bueno”.

“Hace falta planificar, que es lo que hacíamos en aquel momento”, analizó Chediak.

A principios de 2020, el arquitecto había sido propuesto por el partido que ahora preside, la Unión Cívica Radical, para asumir en una Secretaría de Plaenamiento en el Gobierno de Cecilio Salazar, como parte de Juntos por el Cambio. La pandemia y el pase del intendente al Frente de Todos, entre otras cosas, obstaculizaron su desembarco.

“El plan era tener un lugar para pensar un poco el futuro de San Pedro, porque acá parece que vamos sumando cosas y no se hace así, es importante pensar un conjunto de cosas”, señaló.

Al respecto, recordó que durante la gestión Barbieri, cuando estuvo al frente de la Dirección de Planeamiento Urbano, había un plan directriz que guiaba todas las obras que proyectaban.

“Cuando nosotros estábamos haciendo Boulevard Paraná estábamos pensando en los accesos en un montón de cosas pensando en una ciudad turística, todo lo que se hacía era pensando en eso y se logró, porque San Pedro creció un montón”, señaló.

“Se pueden hacer cosas lindas sin gastar tanta plata”, dijo Chediak.

Sobre esos planes, aseguró: “El día que me junté con Cecilio por la Secretaría de Planificación fui y tiré todas mis ideas en la mesa, yo no me guardo nada, mi idea es que San Pedro crezca de la mejor manera”

El arquitecto consideró que si tuviera que hacer ahora una peatonal la pensaría “como la de San Nicolás, que la hicieron muy linda, la usan, tiene muchísimas cuadras” y analizó que en esa ciudad, “evidentemente, están usando la plata de distinta forma”.