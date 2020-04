CharlasConDeportistas Sebastián Ramírez: "Es complicado mantenerse, no es jugar dos partidos bien y listo"

Sebastián Ramírez es el único futbolista de San Pedro que milita en la Superliga de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde debutó a principios de 2020 con la camiseta de Huracán, uno de los clubes más importantes y emblemáticos del país.

El joven de 19 años dialogó con La Opinión Deportes en el marco del ciclo de conversaciones por Instagram y contó cómo atraviesa su gran momento por su debut en la elite y las sensaciones de los primeros partidos disputados. Además, explicó como se prepara cada partido, lo que le pide Israel Damonte y recordó su paso por la Liga Deportiva Infantil (LDI) en El Porvenir hasta que emigró a River Plate y, después, el Globo.

- ¿Cómo seguís con los entrenamientos durante la cuarentena?

-Estamos entrenando en casa todos los días como se puede, sabemos lo que está pasando. Estamos entrenando para cuando podamos volver de la mejor manera. El profesor nos dio muchos ejercicios para entrenar, para cada día de la semana. Yo los hago en mi casa porque el club nos dio cosas para entrenar, con lo que tenemos en casa nos arreglamos.

- ¿Cómo pasas estos días?

-No estamos acostumbrados a estar encerrados todos los días, dan ganas de salir a entrenar. Pero hay que hacer la cuarentena, entrenar en casa hasta que pase todo esto y después volver a la rutina. Por ahora no se sabe nada, hay que esperar.

- ¿Cuánto hace que estas en Capital Federal?

Hace varios años que estoy en Capital Federal. En la pensión viví 9 o 10 años y hace dos años estoy viviendo acá con mi familia.

- ¿Cómo es vivir en la pensión?

Es lindo pero también es complicado porque estás lejos de la familia desde muy chico. Yo me fui a los 9 años de San Pedro, es complicado pero con los años uno se va acostumbrando y lo lleva bien. Es complicado porque te vas de tu casa, sos chico y tenés tu familia y amigos en el pueblo. Pero es lo que uno quiso de chico y para lo que uno trabajó, para hacer esta carrera, es complicada pero hay que hacer esos esfuerzos.

- ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza largar todo?

-No, la verdad que no. Siempre estuve pensando en siempre seguir, tratar de llegar y nunca fue mi pensamiento irme. Jugué en El Porvenir desde los 4 años hasta los 8, después pasé a River hasta los 13 y desde ahí estoy acá en Huracán, este el séptimo año.

- ¿Cómo pasaste de River a Huracán?

-Hubo justo ese año elecciones en River, cambió la dirigencia y cambiaron técnicos. El entrenador Daniel Messina se fue a Huracán y yo justo ese año en River me quedé sin pensión. Como no podía seguir, me fui a Huracán con Messina.

- ¿Qué tan difícil te fue llegar a dos estas hoy?

-Es complicado mantenerse, no es jugar dos partidos bien y listo. Hay que mantener el nivel porque hay mucha competencia. Uno tiene que estar tranquilo, trabajar para poder jugar y cuando toque hacerlo de la mejor manera.

- ¿Cómo fue ser convocado a la Selección Argentina U20?

-Fue muy lindo, justo tuve la mala suerte de tener un desgarro que fue muy feo, son cosas que pasan. Tenía unos nervios terribles, estaba pensando cómo iba a ser el entrenamiento y eso. Una vez que llegué me tranquilicé porque conocía a los compañeros. Una vez que empezamos a entrenar me tranquilicé y pude hacerlo normal.

-Es la misma camada que jugó el Mundial 2019 y antes ganó el Sudamericano...

-Sí, estaban (Agustín) Almendra, Fausto Vera y (Adolfo) Gaich, entre otros chicos que ya conocía. No hay diferencias entre nosotros, son todos compañeros y buena onda. Es un grupo muy bueno y eso da tranquilidad porque si nunca entrenaste con ellos es normal, como si hubiese entrenado siempre.

-Después de esas convocatorias ¿Tuviste el sueño de estar en el Mundial?

-Sí, era lo soñado. Había ido la primera vez, después me citaron de vuelta pero estaba desgarrado y no pude entrenar, tuve que hacer kinesiología y no pude hacer los entrenamientos. Lo que hice fue hacer sólo rehabilitación porque desde el club hablaron y sabían que estaba con ese problema. Yo venía con molestias, me hicieron los estudios y se dieron cuenta que estaba desgarrado.

-¿Cómo lograste ganarte el lugar como titular después de debutar?

-El objetivo era debutar este año en primera y lo pude cumplir. Después trabajando y entrenando de la misma manera la oportunidad llega y cuando llega hay que aprovecharla. Por suerte ahora me está tocando jugar pero hay que seguir trabajando para mantenerse y seguir rindiendo. Los últimos partidos jugué más cerrado que de volante por afuera. Me sentí cómodo, obviamente siempre jugué por afuera pero también he jugado por el medio y me gusta.

- ¿Qué te pide Israel Damonte?

-Que trate de recuperar la pelota y salgue para adelante para jugar. Quiere que seamos verticales y vayamos profundo al arco. Es muy bueno como técnico, a los más chicos nos ayuda y da consejos. Nos ayuda en todo sentido, en los entrenamientos te habla y te pregunta cómo estás. Eso es bueno para el jugador porque te da tranquilidad y confianza. A la hora de jugar también, pide que juegues tranquilo que él te va a apoyar.

-Un poco responsable de la levantada de Huracán fueron los chicos...

-Un poco de todo el plantel. Todo el equipo está haciendo lo mejor para levantar. Pudimos levantar las dos fechas antes del partido con Talleres que nos costó un poco, también nos faltó el aliento de la gente. Hay que pensar en descansar en estos momentos, entrenar y después volver de la mejor manera.

- ¿Te sorprendió algún rival por su nivel?

-La verdad que en primera es todo muy parejo, juegan todos muy bien, son todos buenos. Talleres la verdad que juega muy bien, todos juegan bien y fue de lo más duro que he enfrentado hasta ahora. Allá en Córdoba les pude marcar mi primer gol, fue una alegría muy grande pero después el resultado no fue el mejor. No pudimos disfrutar bien. Fue un córner al segundo palo, anticipé y la pude puntear.

-En el fútbol actual dar unos minutos de ventaja se suele pagar caro, ¿Cómo se mantiene la concentración todo el partido?

-En realidad siempre estamos concentrados, estamos metidos en ganar y enfocados en eso. Damonte nos está alentando y gritando el partido y estamos concentrados.

- ¿Damonte les da muchas órdenes tácticas o más bien libertad para jugar?

-Nos da libertad para jugar aunque para marcar sí, tenemos que correr todos para recuperar la pelota.

- ¿Qué diferencias hay en el juego de inferiores con primera?

De inferiores a reserva hay mucha diferencia de velocidad, hay otras mañas y es otro juego, más rápido y sin tantos espacios. En primera es muy intenso, muy táctico y obviamente te meten más fuerte, te cagan a patadas, es más duro. Un par de patadas me dieron, ahora no recuerdo bien.

- ¿A los chicos que recién arrancan tratan de asustarlos?

-No, por ahora nadie me dijo nada malo ni nada, al contrario, buena onda todos. Siempre los más grandes nos defienden a nosotros. Por ahora no jugué muchos partidos pero no hay jugadores que se hagan los vivos. Nosotros tenemos una buena relación en todo el equipo, no hay diferencias entre grandes y chicos, siempre nos ayudan. Es un buen grupo y eso nos pone contento.

- ¿Cómo es jugar sin público?

-Parece un entrenamiento, es raro. Escuchas solamente a los compañeros y es una sensación rara. Pero hay que acostumbrarse a eso porque parece que cuando vuelva el fútbol va a ser así. Ojalá que cuando vuelva sea con gente porque es muy lindo que esté la gente alentando. Por ahora hay que esperar a ver si mejora la situación.

- ¿Qué es Huracán como club?

-Es un club muy lindo, muy grande y con mucha historia. Representar a Huracán es muy lindo porque tiene prestigio. Tenemos que tratar de hacer lo mejor para dejar a Huracán en lo más alto. La gente siempre está apoyando y alienta, eso se siente y es muy lindo, por eso en la cancha tratamos de responder dejando todo.

- ¿Cómo es jugar en el Tomás Adolfo Ducó, un estadio emblemático?

-Es un muy lindo, es una cancha en hermosa y más jugar en primero. Es muy lindo cuando está la gente, sobre todo.

- ¿Qué haces en las concentraciones?

-Estamos con los pibes, jugamos a las cartas y tomamos mates. Cuando estamos solos miramos los videos de los equipos que vamos a jugar, individualmente los jugadores y ya estas concentrado para el partido. Se analiza cada jugador de cada equipo, el que tengo que marcar, los movimientos que hace y hacia donde va. Se estudia todo y en el partido se trata de hacer eso. No es difícil llevar eso que vemos a la práctica porque son videos cortos que ves como juega cada jugador y también lo practicamos.

- ¿Seguís en contacto con quienes fueron compañeros tuyos en El Porvenir?

- Si, siempre que puedo estamos en contacto porque están pendientes y les agradezco mucho. Siempre hablo con los chicos que jugábamos en El Porvenir, me saludan y hablamos un rato. Varios siguen jugando allá en San Pedro. Compartí equipo con Juan Morales, Juan Cruz Corradini, Francisco Cortéz, Juan Romero, Martín Saucedo, Piter Ortíz, Santiago Oña y Emiliano Piri, son muchos con los que hablamos.

-Emiliano Piri estuvo con vos en Huracán también...

-Claro, estuvo 3 o 4 años y hace dos o tres años que se fue. Él es un año más grande que yo, es 1999 y yo 2000.

-Sos el único sampedrino en la Superliga hoy en día...

-Había visto el otro día y me pone contento. Hay que seguir trabajando, siempre para adelante.

- ¿Dónde queres llegar con el fútbol?

-Uno siempre sueña con jugar en la Selección Argentina y en Europa. Pero primero tengo que hacer un buen papel acá y que me vaya bien. Tranquilo, siempre pensando en el presente para darle lo mejor a Huracán. Ahora pienso en el día a día, después se verá. Me gustan las ligas de España, Italia e Inglaterra, en realidad todas las de Europa, miro mucho fútbol argentino y europeo, un poco de todo.