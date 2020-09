CharlasConDeportistas Nicolás Gorobsov: "Siempre tengo pendiente jugar en Argentina"

Nicolás Gorovsob es un trotamundos de la vida, en gran parte porque su carrera como futbolista lo llevó a diferentes países pero su primera aventura fue a los 15 años cuando por una decisión familiar emigró junto sus padres y hermanos a Italia. En Europa se terminó de formar como jugador y con 18 debutó en el profesionalismo con la camiseta de Vicenza. Tras varias temporadas en el Torino, siempre en la Serie B, pasó al Cesena donde se dio el lujo de competir en la elite de la península itálica y enfrentó a los mejores jugadores del mundo menos a Andra Pirlo, su ídolo, porque contra Milán no coincidió con él en la cancha.

Actualmente, el sampedrino se desvinculó de Concordia Chiajna de la Liga II de Rumania y analiza ofertas para definir su futuro que no estará en ese mismo país sino en otro porque le impusieron una cláusula que establece que recibió la libertad de acción un año antes de lo previsto, pero sí o sí debe fichar en otra nación. Mientras tanto, quien la última temporada jugó en Voluntari de la Liga I, dialogó con La Opinión en el marco del ciclo de charlas en vivo por Instagram y contó cómo es su situación en Europa y, también, vivir en ese continente del que conoce varias banderas y habla cuatro idiomas.

Además, el mediocampista de 30 años recordó el puñado de partidos que disputó con Independencia en la Liga Sampedrina (LDS) y Paraná, la entidad en la que se formó, en el Federal C 2018. Si bien aseguró que actualmente su prioridad no es jugar en Argentina porque la crisis económica no lo favorece y está "muy bien" en el extranjero, admitió que es una deuda pendiente competir en la Liga Profesional o Primera Nacional y que, seguramente, lo hará en los próximos años.