CharlasConDeportistas Brenda Rojas: "Mi mamá me regaló mi primer bote a los 15 años, era eso o la fiesta y al final me dio todo"

Brenda Rojas es una de las deportistas de San Pedro con posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (se realizarán en 2021 por la pandemia de coronavirus) y concentra en Tigre con la Selección Argentina con el objetivo de prepararse para el Preolímpico, única instancia en la que puede lograr su plaza. Desde el Conurbano de Buenos Aires, la joven de 24 años dialogó con La Opinión vía Instagram en el marco del ciclo #CharlasConDeportistas y contó cómo atravesó el parate hasta que retomó los entrenamientos en el agua.

Además, recordó sus medallas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y Lima 2019 y participación en los Juegos Olímpicos Río 2016 donde se dio el lujo de compartir la Villa Olímpica con deportistas como Usain Bolt.

Rojas también refirió a sus principios en Las Canaletas y relató cómo de casualidad conoció el canotaje: "Empecé a los 12-13 años, era bastante grande. Arranque porque me invitaron, Giuliano D'Estéfano (N. de R.: hermano de Rebeca, palista de Náutico) fue a vender una rifa a mi casa y me invitó. Al otro día fui porque un amigo vecino iba. Nunca más dejé de ir, no pensé que me iba a gustar tanto. Fui porque fui y una vez que me subí, me quedé. También me gustaba el ambiente y me atrapó".

Por último, recordó cuando tuvo su primer bote que se lo compró su mamá quien le hizo elegir entre eso o la fiesta por su cumpleaños de 15: "El primer día fui con todo prestado, mi mamá me regaló mi primer bote a los 15 años, me dijo que quería para mi cumpleaños de 15, si la fiesta o el bote y la pala. Elegí el bote y la pala y dos meses antes de mi cumpleaños también me hicieron la fiesta. Me dio todo, es una masa mi mamá. Si elegía el cumpleaños, el bote y la pala no lo tenía. La pala no la tengo más y el bote se lo vendí a una nena que sigue remando ahí, tiene mi nombre todavía".