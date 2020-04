CharlasConDeportistas Andrés Franzoia y su posible retiro en Paraná: "Me encantaría poder culminar mi carrera jugando algún partido"

Para encontrar el último partido en el que Andrés Franzoia se puso la camiseta de Paraná hay que remitirse al 2004 cuando fue parte del plantel dirigido por Omar Pepe que disputó el Torneo del Interior del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Poco tiempo después, el delantero emigró a Boca Juniors y, tras pasar por varios equipos de primera, volvió a fines de 2017 a entrenar con el elenco que se preparaba para el Federal C 2018 con Sandro Velasco a la cabeza.

El delantero habló con La Opinión Deportes en el marco del ciclo de charlas en vivo por Instagram y admitió que le gustaría volver a jugar con la camiseta del Albirrojo, club en el que se formó, porque le "dio todo". Además, admitió que estuvo cerca de volver para el certamen nacional, contó cómo fue compartir cancha con sus hermanos Ignacio y Matías y admitió que no jugaría en Mitre porque siente que "traicionaría" su "infancia".

-A fines de 2017 estuviste entrenando con Paraná, ¿Qué tan cerca estuviste de jugar el Federal C 2018?

-Yo tenía la ilusión de que algo me iba a salir para seguir jugando al fútbol. Llegó un momento en el que el tiempo se acortaba y yo estaba entrenando en Paraná. La idea era si no aparecía nada importante, iba a jugar en Paraná ese Federal C, en el club donde nací yo. Yo arranque en las infantiles ahí, hice todas las inferiores, debute en primera y me tuve que ir. Es el club donde pasé hasta los 16 años toda mi vida. Si me quedaba en San Pedro iba a jugar ahí. Después apareció CADU, se me abrió esa linda chance y me pareció tentativo el hecho de que venía puntero en la C y había mucho movimiento atrás de la ciudad para intentar de que ascienda, me ilusionó eso y salió bien.

- ¿Tenés pensado volver a ponerte la camiseta albirroja en algún momento?

-Uno nunca sabe, me encantaría por lo que significó Paraná para mí, poder culminar mi carrera jugando algún partido ahí. A mí Paraná me dio todo, me formó como jugador desde el infantil hasta inferiores, debuté en primera a los 16 años y jugué un Argentino. Tuve muchos técnicos como Ansaloni, Gustavo Fortunato, “Nino” Díaz, “Lalo” Zugasti, Omar Pepe, Aldo Repetti, Walter García, Alejandro López y muchos más que me ayudaron para que yo tenga después la carrera que tuve. Me gustaría el día de mañana terminar de la mejor manera y espero que así sea.

- ¿Llegaste a jugar con tus hermanos Ignacio y Matías en la primera?

-Sí, fue complicado. Fue algo fantástico y maravilloso porque jugar los tres arriba era algo magnifico por lo que significaba jugar con ellos dos pero a su vez nos peleábamos muchísimo adentro de la cancha. Estábamos muy bien los tres, yo era chico muy rápido, Matías se cansaba de hacer goles y Nacho tenía mucha técnica y a lo largo de los años demostró lo que fue. La pasamos muy bien pero nos peleábamos como hermanos, pero nos fue bien.

- ¿Esas peleas se trasladaban a la casa después?

-Sí, sí. En la casa de mis viejos estábamos un tiempo sin hablarnos o nos decíamos cosas. Nacho como jugaba más atrás no me puteaba tanto. Pero el “Chelo” como jugaba de punta y yo por afuera por ahí esperaba el centro y yo por ahí me la jugaba, me la morfaba, y cuando levantaba la mirada y me estaba puteando me daba vuelta y no le daba bola. Pero hizo un par de goles, no se puede quejar. Le hice hacer varios goles.

- ¿Jugarías en Mitre?

No. No porque siento que traicionaría mi infancia, mi vida hasta antes de ser profesional. Estoy muy identificado con Paraná, desde los 5 años empecé a jugar ahí hasta los 16 que me fui. No lo haría por un tema de que mi carrera ya está hecha y no me cambiaría mi vida jugar en Mitre. Lo entiendo a mi hermano "Nacho" que jugó en Mitre, es respetable, es su decisión. En su momento se portaron muy mal con él y con muchos jugadores de Paraná, esa es una realidad también. La dirigencia que estaba en ese momento, yo no estaba acá en San Pedro pero por lo que hable con mis hermanos se portaron mal con él y con otro que le dieron muchísimo al club. Eso llevó a él y a otros jugadores a irse a buscar otro rumbo y tuvieron que irse a Mitre y es más que respetable por lo que vivieron y sintieron en ese momento. Yo le he ido a ver a mi hermano a la cancha y mi hermano, es mi hermano, va más allá de un color de camiseta. Son decisión que uno toma pero en mi caso personal no lo haría porque siempre estuve ligado a Paraná de chiquito, soy hincha de Paraná y me siento identificado con el club.