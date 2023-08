Cerró Mansa Lyfe: qué opina la gente que hay que hacer con el exbalneario “La Rueda”

Tras el vencimiento de la concesión de 30 años que tenía la Federación de Luz y Fuerza sin haber hecho uso de su derecho a solicitar una prórroga, se hizo oficial el cierre del complejo turístico Mansa Lyfe. La noticia se publicó en La Opinión el martes pasado e inmediatamente la gente comenzó a compartir sus diferentes opiniones.

Publicidad

Más allá de las presunciones sobre el comportamiento del gremio que no cumplió con lo prometido en la ordenanza que les cedió el predio y de la actitud del municipio de no reclamar que se efectivicen durante las últimas cuatro gestiones sin haber dejado constancia de los controles que las diversas etapas proponían, escuchar qué es lo que anida en la memoria colectiva de la ciudad y los deseos para volver a disfrutar de la costa, es una experiencia saludable.

“¿Futuro final como el de Actur?”, reflexionó Raúl, mientras Mariano, siguiendo con el mismo interrogante, repitió: “¿Tendrá el mismo destino que Actur?”. Ambos refieren a la época en que desapareció la Asociación Cooperadora de Acción Turística que impulsó entre otras iniciativas el Balneario Municipal y el recupero de tierras con arbolado que hoy se conoce como Paseo Público Municipal.

Zuzo además se tomó el trabajo de hacer una lista: “Actur, Pesca y Casting, Tiro Federal, Camping de Vuelta de Obligado y ahora Mansa Lyfe”, y Fabiana finalmente concluyó: “Mientras no sea como Pesca y Casting que lo agarraron y lo dejaron completamente abandonado. Desidia total esa parte”. Todos tienen memoria, los lugares nombrados que quedaron reservados a uso restringido durante largo tiempo.

Por otro lado, algunos lectores preocupados por los despidos de doce trabajadores preguntaron:

“¿Y las personas que quedaron sin empleo?, ¿Se hará cargo el Municipio?”, dijo Esther. Las preguntas en ese sentido continuaron con:¿Y ahora los exempleados?”, inquirió Carla. Sole comentó: “Qué tristeza para los empleados. Con la malaria que hay en San Pedro. Nos roban los de la luz, los del cable, y ahora el Municipio. Hubiesen dejado a esa gente trabajando ahí”.

Santiago lamentó: “Qué pena. ¿Por qué no le renovaron el contrato a Luz y Fuerza? Ellos siempre lo tuvieron hermoso y todo el mundo podía disfrutar un verano en familia a un precio económico, Hasta dejaron sin trabajo a varias familias, encima en plenas elecciones, qué pena”.

Muchos fueron los que apuntaron al intendente Cecilio Salazar.

“No importa, ahora van a agarrar puestos los que están ayudando en la campaña”, dijo Moira. Lautaro opinó: “Lamentable decisión, era un excelente lugar para todo público y para Luz y Fuerza, pero para las elecciones parece que vale todo. Muy hábil lo de Cecilio, con mucho trabajo hecho por Luz y Fuerza lo va a promocionar para su campaña”.

Una gran porción de los que opinaron coincidió en hubo mucha preocupación por los pocos lugares de libre acceso que quedan en la ciudad para el disfrute de los sampedrinos.

“Próximo Paseo Público. Todo para el turista y los sampedrinos no tenemos lugar para ir a pescar o tirarnos al agua. Solo los clubes a los cuales la mayoría de nosotros no podemos pagar una cuota o la entrada”, dijo Paula. Norma agregó: “Nos quedamos sin playa. Los dos clubes que hay las cuotas son altas, espero que la Municipalidad lo siga manteniendo”.

“Próximamente hasta las plazas nos van a sacar si seguimos así. Antes se podía ir al río gratis”, dijo Nere. Susana también opinó: Lo único que más o menos teníamos para ir. Solo dos clubes quedan y privados. Nada para los sampedrinos. Vergonzoso”.

Lautaro concluyó: “Se van a ir con los bolsillos llenos estos Salazar. Ahora municipal, después de las elecciones lo concesiona algún empresario por dos mangos y olvídense los sampedrinos de poder ingresar de nuevo. Te clavan precios y tarifas que ni en la costa te cobran y fin de la historia”.

Por otro lado, Sin Galera le preguntó a los oyentes qué les gustaría que sucediera con el predio. Esta fueron algunas de sus respuestas:

Lu dijo: “Que lo mejoren, pero que el precio de la entrada no se vaya a la mierda”. Pocos conocen las normas de concesión o explotación que podrían ponerse en marcha y de quién es esa responsabilidad.

“Que sea un lugar gratuito para los sampedrinos y a los turistas que les cobren entrada”, comentó Eduardo. Nahuel, al igual que la gran mayoría, dijo: “Que sea un espacio público”. Sebas opinó parecido y dijo: “Una playa pública. No puede ser que no haya ninguna en San Pedro” y Khali siguiendo por la misma línea agregó: “Camping recreo municipal. San Pedro no tiene una salida pública al río. Todo privatizado”.

Además también hubo ideas innovadoras, como la de Marisol, que sugirió: “Que hagan tipo Parque de la Costa, estaría buenisimo” y Cristian que dijo: “Parque acuático gratis para San Pedro y que cobren a los turistas”. En contraste Brambi concluyó: “Que lo dejen como estaba”.