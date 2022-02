“Censo sospechoso”: vecinos reportaron la visita de personas que “asesoran sobre planes sociales”

Esta semana, María, una vecina del barrio 291 Viviendas recibió una visita de dos personas que le hicieron un cuestionario que le llamó la atención. La mujer sospechó, evitó dar datos personales y luego se comunicó con La Opinión, que confirmó con la Secretaría de Desarrollo Humano que no hay ningún relevamiento de ese tipo en marcha.

“Me preguntaron si yo tengo alguna clase de asignación familiar, o si tengo una pensión o si en la casa alguien trabaja en blanco, porque ellos venían a asesorarme sobre qué ingreso puedo tener a parte de eso y que me correspondía cobrar a parte de lo que ya tenía. Me pareció rarísimo que me vengan a preguntar algo así”, explicó.

María identificó a las personas como un hombre y una mujer, “muy simpáticos”, que llegaron con una carpeta en la mano. Además, pudo establecer que circulaban en un automóvil blanco, “de esos de los nuevos”, dijo.

La mujer, precavida, evitó dar datos certeros. Les dijo que no cobraba ni pensión ni asignación y que todos en la casa trabajaban “en negro”. Las personas que la encuestaron advirtieron un problema de salud y le preguntaron por qué no tramitaba un beneficio por ello.

“Les dije que no cobraba nada y se fueron. Me pareció rarísimo porque querían datos sobre personas que tuvieran algún plan. No me quisieron decir para qué. Me llamo mucho la atención que vinieran a preguntar esas cosas. Anduvieron recorriendo el barrio”, precisó María en Radio Cuarentena este viernes.