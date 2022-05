Censo 2022: los consejos que recibieron los censistas en San Pedro

Quienes censarán en San Pedro fueron convocados este miércoles por la mañana en la Escuela 6, donde recibieron los kits para completar los cuestionarios y recibieron indicaciones sobre cómo se desarrollará la jornada.

Las jefas de fracción 1 y 21, Lucía Barbieri y María Mestre, detallaron a los censistas puntos importantes para llevar a cabo la tarea, en particular cómo identificarse y qué hacer en el caso de censar personas que se muestren desconfiadas o reticentes.

Todos los censistas deben llevar pechera y la identificación colgada o a la vista. Además, se les entregó alcohol y barbijos para protección.

“En las bolsas hay un set de lápiz, goma y sacapuntas. Todas se tienen que completar con ese lápiz de grafito, no con otro lápiz, no con lapicera, no con fibrones. Con los elementos que tienen en bolsa. Y en letra imprenta mayúscula”, puntualizaron.

Sobre los posibles reclamos o ante vecinos reticentes, pidieron “no ponerse a discutir”. “Se van a encontrar con comentarios: sonrisa, gracias y seguimos”, les dijeron y, ante cualquier situación particular o grave, explicaron que deben informarlo al jefe de radio.