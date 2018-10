Cementerio: Fue a visitar a su abuela en el Día de la Madre y encontró a otra persona enterrada en su lugar

El domingo, una familia acudió al cementerio para visitar a la abuela en el Día de la Madre. Cuando llegaron hasta su tumba, se encontraron con que su cuerpo ya no estaba allí.

"Jamás llegó una notificación dando previo aviso de que iban a retirar sus restos. Me dirigí a los lugares correspondientes y no dan respuestas... Quiero y necesito saber donde está mi abuela. Dónde la dejaron. Nadie me responde, indignada totalmente, triste", relató la nieta de la mujer fallecida.

Carmen Mirta Varela descansaba en una sepultura arrendada por su hija en el año 2011. "Mi mamá destruida. No sabe dónde está su mamá. Para cobrar el alquiler de la tierra, mantenimiento, etc. te ubican enseguida, ¿y para notificar tal cosa no?", se preguntó la joven, que apuntó también contra la falta de mantenimiento del cementerio que calificó como "tierra de nadie: hasta dientes humanos en la tierra hay".

El procedimiento establece que, ante el vencimiento del arrendamiento, "los familiares serán los responsables de solicitar la reducción y traslado de los restos", tal como figura en los documentos que firman los arrendatarios. El incumplimiento, luego de la publicación del edicto correspondiente, faculta a la Municipalidad a colocar los restos en el "Osario Municipal".