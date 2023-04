Cementerio: arreglos y pintura bajo el mando de Martín Noseda

El sábado por la mañana y alertados por los cambios que se observan en las últimas semanas, el móvil de Sin Galera llegó una vez más a la necrópolis municipal. Allí trabaja en reemplazo de Américo Quintana el histórico empleado municipal. Su paso por el corralón y por servicios públicos nunca pasó inadvertido y la última vez que otorgó un reportaje a este medio fue en ocasión de la rotura del puente “de Laiz” estudiando el modo de rescatar una camioneta que había caído al agua.

Las rejas de acceso fueron pintadas de negro “porque son las originales” y toda la señalización de calles internas se hizo con mano de obra destinada a esa área. La reparación de baños y el mantenimiento de la limpieza tres veces por semana, también se dispuso en esta etapa.

“Le pedí a Marito que no se tome las vacaciones ahora”, dijo Noseda respecto a Mario Martínez, el empleado con mayor antigüedad y que conoce cada parcela del lugar sin necesidad de consultar el registro. Se los vio entusiasmados con algunos planes que quieren concretar a corto plazo: la ampliación de oficinas y la restauración de monumentos históricos.

“Vos sabes que la suerte mía por lo menos es que siempre me han recibido los empleados de todas las áreas que yo he estado; han respondido muchísimo conmigo y te quiero destacar lo del cementerio, yo hace dos meses y pico creo que estoy y tenemos un equipo de oficinistas, dos personas. Después tenemos a toda la gente que trabaja, que trabaja permanentemente abriendo pozos, cuando hay sepelios y todo la misma gente cuando no tenemos que sepultar, hacen la limpieza, hacen la pintura, porque todo lo hacen ellos”, dijo Noseda.