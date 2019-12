Cecilio Salazar juró su segundo mandato como intendente: el discurso completo en el que pidió "hacernos fuertes en la patria chica"

El intendente Cecilio Salazar juró este lunes su segundo mandato al frente de la Municipalida en una sesión especial que tuvo lugar luego de que asumieran los nuevos concejales y eligieran las autoridades del cuerpo, que seguirá bajo la conducción de Mónica Otero.

Salazar fue escoltado por los presidentes de los dos bloque en los que quedó dividido el HCD, Iván Paz por Juntos por el Cambio y Martín Baraybar por el Frente de Todos, desde su despacho hasta el recinto, donde ofreció un discurso de alrededor de seis minutos.

Agradeció a la comunidad por renovar "esta responsabilidad" y pidió a la oposició "hacer el esfuerzo, y dejar de lado cualquier barrera que impida el crecimiento de nuestro pueblo", luego de asegurar que en política no tiene "enemigos" sino "circunstanciales adversarios".

"Sabemos que estamos lejos de ese pueblo que alguna vez fuimos, pero es imposible no reconocer que la recuperación ha sido sostenida y constante", señaló y aseguró: "Hemos revertido una crisis grave, tal vez la peor desde el regreso de la democracia".

"Quiero invitarlos una vez más a hacernos fuertes en la patria chica, a trabajar, trabajar y trabajar por este San Pedro que siempre nos tiene que unir, para homenajear a nuestra historia y para dejarles un futuro mejor a los que vienen", cerro.

El discurso completo del intendente:

Buenas noches y gracias por acompañarme en este momento tan especial. Cuando hace cuatro años me paré ante ustedes frente al Palacio Municipal y asumí como intendente municipal de San Pedro sabía que llegábamos para enfrentar momentos muy difíciles, pero con objetivos muy claros.

Dios, la vida, y una gran parte del pueblo de San Pedro me han renovado esta responsabilidad, y si aquello de 2015 era algo que difícil de imaginar, hoy, con cuatro años más por delante, es mucho más desafiante todavía.

En mi mensaje del 2015, y cada vez que he tenido la oportunidad de hablar ante todos ustedes, he dicho que en la política no tengo enemigos, he tenido circunstanciales adversarios; y que todos son necesarios para elaborar una oposición constructiva.

Nos ha costado mucho entenderlo y nos seguirá costando, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo y dejar de lado cualquier barrera que impida el crecimiento de nuestro pueblo.

Honrar a quienes han confiado en nosotros y en ustedes señores concejales, es trabajar, trabajar y trabajar. Así han vivido estos cuatro años muy intensos y difíciles quienes han sido parte del mi equipo de gobierno, y así deberá ser desde mañana, renovando en cada una de las áreas el compromiso con nuestros vecinos.

En San Pedro hemos revertido una crisis grave, tal vez la peor desde el regreso de la Democracia. Sabemos que estamos lejos de ese pueblo que alguna vez fuimos, pero es imposible no reconocer que la recuperación ha sido sostenida y constante.

Siempre de cara a todos los vecinos, determinando prioridades, atendiendo las urgencias y sentando las bases de un presente con la suficiente solidez como para ingresar en una nueva etapa de desarrollo.

Dije en 2015 que sacaríamos adelante a nuestro San Pedro y comenzamos a hacerlo, aun cuando el contexto nacional e internacional no nos ayudó. Cada año, abriendo las sesiones de este Honorable cuerpo, fui informando de nuestros avances y de nuestros proyectos.

La comunidad sampedrina sabe muy bien que emprendimos un camino muy complicado pero que tuvimos muchos logros. Especialmente en temas fundamentales como la salud o las obras de infraestructura, llegando a lugares que estaban totalmente olvidados.

Sabemos que hay vecinos en los barrios y en las localidades que esperan más. Deben saber que yo también, y que decidí ponerme a disposición por un nuevo mandato porque quiero llegar con más obras, con más trabajo y con propuestas para un futuro mejor.

Por esto estoy aquí, y con un profundo agradecimiento a mi familia y a los amigos que están siempre y que saben lo que representa para mí, cada día, ser intendente de mi pueblo.

Hoy termina una etapa y comienza otra. Tengo el enorme orgullo de contar con el respaldo de un equipo que se ha consolidado, entendiendo que nos debemos a la gente y que si aceptamos estar acá es para dedicarle todo nuestro tiempo.

Que mi hijo, el doctor Ramón Salazar, haya aceptado acompañarme en estos años y que hoy siga a mi lado para los años que vienen, también es un enorme orgullo; como parte de una generación más joven, y tal vez más preparada, que nos sucederá y que deberá seguir trabajando por los mismos objetivos.

Vecinos y vecinas de San Pedro, vuelvo a agradecer ese apoyo que he venido sintiendo en cada día y en cada momento. Por eso quiero invitarlos una vez más a hacernos fuertes en la patria chica, a trabajar, trabajar y trabajar por este San Pedro que siempre nos tiene que unir; para homenajear a nuestra historia y para dejarles un futuro mejor a los que vienen.

Sabemos que es posible, por eso estamos acá y para ello asumo nuevamente esta honorable función que considero un privilegio, esperando la ayuda de Dios y de todos ustedes.

Muchas gracias.