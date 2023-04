Cecilio Salazar: “Algunos no entendieron, lo lamento”, dijo tras la jura de su nuevo equipo

Uno a uno saludó en la puerta de su despacho a todas las personas que ingresaron para presenciar la jura de los nuevos funcionarios del equipo de gobierno: Dante Paolini, Mariela López, Alfredo Carrasco y Viviana Costa. Había familiares, funcionarios, concejales e invitados especiales como el exintendente Pablo Guacone, a quien todos observaron con curiosidad. En realidad, su presencia fue atribuida a la relación que mantiene con el flamante Secretario de Seguridad, que se desempeñó como comisario de San Pedro durante su mandato.

A diferencia de otras juras, esta fue de nutridísima concurrencia, de fidelidades, amistades y expectativas por las palabras que nadie sabía si iba a pronunciar. Desde que retomó el cargo no había formulado declaraciones públicas.

Hoy agradeció a quienes lo acompañan, algunos desde el inicio de su gestión en 2015 y a quienes se incorporaron tras su pase al Frente de Todos.

“Pongan a San Pedro siempre por delante”, les dijo al cerrar el acto que se tornó emotivo cuando hubo abrazos y agradecimiento especial para Juan Carlos Agüero que ahora se desempeñará en la órbita de Desarrollo Humano.

“Tengo muchos agradecimientos, no sólo a los que están acá sino a mucha gente que, en el transcurso de estos días, estos 15 días que creo que hace que estamos por acá, me han saludo y bueno, a veces uno necesita también algún abrazo y algunas caricias y a toda esa gente que por ahí anónimamente en muchos casos me han saludado en estos días le agradezco un montón”, arrancó emocionado frente a lo que fue una transición traumática cuando retornó a sus funciones como Jefe Comunal y se produjo un colapso político pero por sobre todo afectivo.

“Tenemos una gran e inmensa responsabilidad, todos ustedes con nuestro pueblo, con nuestra ciudad. Volví acá con las mismas ganas de siempre. Estoy acá con las mismas ganas y las mismas fuerzas para encarar esta tarea porque por ahí alguno dijo que estoy grandecito y un poco mal influenciado, así he escuchado en los últimos días”: la referencia obedece a comentarios que recibió por parte de exintegrantes de su equipo a los que les aceptó la renuncia y a un episodio desagradable que trascendió el domingo de Pascua con la flamante secretaria de Turismo.

“La verdad que uno a veces tiene que escuchar a algún amigo, a algún compañero, a las personas que sabe que son bien intencionadas, las tiene que escuchar y después me he acostumbrado toda la vida a tomar mis propias decisiones. Tan mal no nos ha ido, así que voy a seguir así seguramente, pero tengo algo muy claro, a nosotros nos paga el sueldo la gente, así que yo les pido a todos y todas ustedes que sigamos trabajando mucho”. Más adelante aprovechó para recordar lo que para su gestión siempre fue un requisito excluyente: atender el teléfono a la gente pero principalmente a él, cuando llama a cualquier hora a sus funcionarios. “Yo siempre digo a mi equipo y nunca dejo de reiterarlo, atiendan el teléfono a la gente por mas mínimo que sea el problema”.

“Les pido la más gran responsabilidad en la función que tienen, porque la mayoría de ustedes, a los que están acá les paga el pueblo, incluido a mí, obviamente y yo siempre tuve clara esa responsabilidad”.

“Ustedes me conocen, saben lo que pienso, saben lo que quiero. Siempre privilegié la conformación de un equipo de trabajo y ustedes conforman un gran equipo. No pretendo que sean amigos unos de otros, pero sí que trabajen de forma coordinada en todas las áreas y seguramente de esa manera vamos a lograr tener un San Pedro mejor. Que es lo que queremos en definitiva todos”, dijo y por último anunció: “Se vienen cosas importantes. Van a comenzar en estos días varias obras. Hemos estado gestionando todos estos días. Ustedes saben si bien hace 15 días, pero he estado muy poco acá. He gestionado todos estos días, he hablado con todos los ministros, con el gobernador, con todo el mundo. Con la gente que correspondía hablar y con la gente que me dijo ‘Cecilio, tenés que volver’. Yo, si hay algo que he aprendido en todos los lugares que he estado ha sido ser orgánico y disciplinado. Si uno no entiende esas cosas es muy difícil”

A mí me dijeron que vuelva y acá estoy. Algunos no lo entendieron, lo lamento, pero acá estoy. Tengo la cabeza y el corazón duro para aguantar un montón de cosas más de lo que he aguantado hasta ahora y por más que digan que soy grandecito y estoy influenciado, acá estoy. Acá estoy al frente de ustedes, pero fundamentalmente estoy al frente del pueblo de San Pedro”.