Caso Ángel Cañete: “Ella mató a mi tío y la Justicia no está haciendo nada”

A fines de noviembre de 2021, Àngel Cañete murió en San Nicolás después de permanecer casi 20 días internado en la UOM. El hombre de 42 años sufrió lesiones graves en una de sus piernas tras un confuso episodio en su vivienda que tuvo a él y su pareja como protagonistas.

Al día de hoy se desconoce con exactitud qué pasó. “Queremos que se haga justicia, que ella pague por lo que hizo”, sentenció Natalia Peroni en Radio Cuarentena para luego señalar a la mujer que se encontraba con Cañete cuando ocurrió el incidente: “Ella afirmó, lo dice por todos lados que ella fue la que lo hizo, que se le fue la mano, lo dice en un tono burlista, riéndose de la situación”.

“No tiene remordimiento por lo que hizo, porque no lo tiene y a mi tío me lo mató y no me lo va a devolver y la Justicia no está haciendo nada, no mueve nada para que ella vaya presa”, aseguró y denunció: “Siempre lo maltrató, nunca pudo hacer nada él sin el consentimiento de ella. Él le tenía miedo”.

Sobre el caso, Natalia recordó: “Se sabe es que él estaba acostado cuando ella lo lastima, que hace el primer corte y ahí es donde él busca defenderse que le hace el segundo corte en la rodilla y el tercer corte en el tobillo, en el talón de Aquiles”.