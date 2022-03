Caso Andreani: “No se habían valorado algunos elementos que se secuestraron en diferentes domicilios”

La excarcelación de cinco de los siete acusados de asaltar y robar el establecimiento La Santina, propiedad del empresario Oscar Andreani, hizo que la fiscala que investiga el caso reaccione y prepare una nueva presentación con el objetivo de revertir la medida del juzgado de garantías al entender que al menos tres de las personas sospechadas tuvieron participación en el hecho.

“Una vez que interponga el recurso la Cámara de Apelaciones va a resolver, no creo que tengamos resoluciones de acá a 15 días”, señaló la Dra. María del Calle Viviani en el aire de Sin Galera.

“No se habían valorado algunos elementos que se secuestraron en diferentes domicilios”.

“En lo de Bedetti secuestramos una picana, en lo de Sánchez una campera similar y en la casa de Molina el video identificado por personal policial”, explicó.

“Lo que diga la defensa se va a resolver cuando lo evalúe la cámara”, aseguró Viviani.

“Una cosa es lo que diga la defensa y otra lo que invoque la fiscalía. La picana andaba, pero no estaba con pilas. No fue utilizada contra las víctimas, no fueron sometidos pero sí los amedrentaron”.

Sobre la presentación que uno de los acusados efectuó para demostrar que en el momento del hecho se encontraba en otro lugar, la Dra. Viviani manifestó. “Que haya presentado videos o haya estado comiendo un asado no quiere decir que no sea el organizador. Hay llamadas en las que habla de un robo, que está lindo para robar”.

Originalmente la causa tuvo siete detenidos pero ante el pedido de prisión preventiva solo Nicolás Rivero y Lucas Medina continuaron tras las rejas. El juzgado resolvió liberar a Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez, Amilcar David Palacios, Gastón Bedetti, Willam Sánchez y Leandro Molina, aunque el pedido de la fiscala Viviana incluye a tres, Bedetti, Sánchez y Molina.

En la misma entrevista la fiscala se refirió a la situación de Juan Ibarrola, uno de los vecinos allanados cuando recién comenzaba la investigación y que entregó a la policía 20 mil pesos que eran suyos.

“El tema del celular yo ya le dije que se lo iba a devolver”, dijo Viviani.

Sobre la devolución del dinero la profesional indicó que “vamos a traer a la persona que se lo había pagado”.

“Hable con la defensa y tiene que acreditar que le hayan pagado esa plata”.

“Yo nunca hablé con él, no fue a la fiscalía ni pidió hablar conmigo”. “Cuando van así, cuando están en una causa, les digo que vayan a hablar con la defensa porque no puedo hablar con el imputado sin la defensa”, señaló.