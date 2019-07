A casi un mes de su trasplante de corazón, Oriana Bonetti recibió el alta ambulatoria

Oriana Bonetti, la pequeña sampedrina de 11 años que fue trasplantada del corazón por segunda vez el pasado 20 de junio en el Hospital Garrahan, evoluciona favorablemente y recibió días atrás el alta ambulatoria.

"Gracias a Dios todo está saliendo muy bien, en los próximos dos meses podrían darle el definitivo dijeron los médicos, porque evoluciona muy rápido, su corazón funciona excelente y por eso ayer definieron darle el alta ambulatoria", explicó su mamá Mariana Chirino a La Opinión.

La niña es cuidada por Nahuel, su hermano mayor, quien la acompaña en su recuperación en un hotel de Capital Federal donde deberá permanecer hasta que los profesionales determinen que ya no requiere de controles constantes.

"Yo me volví para San Pedro para volver a trabajar y porque los médicos me dieron la tranquilidad, me dijeron que el riñón ya está bien, que el cuerpo aceptó el corazoncito nuevo y que ella está en muy buen estado, entonces se quedó su hermano con ella", explicó la madre. Y cerró: "Estamos muy agradecidos, muy felices".