Casa de Ancianos impulsa una "meriencena" para que la comunidad comparta con los abuelos

Este sábado a las 19.00, la Casa de Ancianos propone una "meriencena", un encuentro con los familiares de los abuelos y quienes quieran acercarse a conocer la institución.

"Retrasamos la merienda y adelantamos la cena. Es un encuentro con los familiares de los abuelos; antes hacíamos un almuerzo pero la situación hoy lo permite, así que vamos a tener un brindis con sanguches de miga y empanadas y alguien va a venir a cantar", explicó Patricia Gómez, de la Comisión Directiva, al aire de Sin Galera.

"Intentamos que no se pierda el vínculo con los familiares, no dejen de visitarlos, ir a compartir un mate, en parte se está logrando, los familiares se acercan, y son los menos los que no aparecen", agregó.

Sobre la situación de la Casa de Ancianos que funciona en 25 de Mayo 1755, Gómez la describió como "crítica". "Hay una realidad: nuestros ingresos no condicen con los egresos de la casa. No es fácil decirle al familiar que hay que aumentar las cuotas", explicó.