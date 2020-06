Carolina González, la estilista sampedrina que ganó un concurso de Pantene

En plena cuarentena, Carolina González, una peluquera sampedrina, recibió una buena noticia de parte de Pantene, una reconocida marca de productos para el cabello que ideó un concurso para "ayudar a los peluqueros en la pandemia", en el que salió seleccionada gracias a un video.

"Encontré una publicación de Pantene en Facebook, y dije 'bueno, me anoto'. Fue muy risueño porque tenía un sólo día para enviar el video contando cómo pasar la cuarentena. Yo elegí de temática la manera correcta de lavarse el cabello. Parece sencillo, pero la mayoría no lo hace de manera correcta", contó la estilista profesional que comenzó su carrera en 2015.

Unos días después se sorprendió al recibir un mail de respuesta de Pantene: ella era una de las 164 seleccionadas. "Me emocioné mucho. Más alla del premio, que son productos para la pelu y herramientas, porque es el reconocimiento al esfuerzo, el ir a cursar, pagar los cursos, cada uno sabe el caminito, y fue un mimo al alma. Es saber que uno va en el camino correcto", describió.

Carolina tiene un emprendimiento llamado Pelu Delivery, porque su sueño comenzó así: tras recibirse de estilista profesional en una academia privada, cursó luego en un Centro de Formación Profesional y comenzó a hacer trabajos de peluquería a domicilio. Después de dos años, pudo comprarse las primeras herramientas para montar su "pelu" en casa.

"No me imagino no haciéndolo", aseguró a La Opinión sobre el oficio que eligió y explicó que ello implica seguir capacitándose e incursionando en nuevas propuestas, como las caracterizaciones de personajes que hace para el grupo de teatro Wojtyla, que coordina la teatrista Marina Seery. "Es una rama que me encanta: crear personajes a través de peinados, ir a un ensayo, debatir con la autora, crear el personaje con el peinado".

"Estuvimos un mes y medio sin trabajar. Es mi único sostén económico, soy mamá de dos peques de 12 y 5 años que viven conmigo", explicó sobre el momento que vivió cuando las medidas por la emergencia que desató la pandemia interrumpieron su trabajo y aseguró que "fue muy difícil en cuanto a lo emocional porque fue dejar de hacer lo que me gusta y en cuanto a lo económico porque no había entrada de dinero".

Esa preocupación volvió en los últimos días con la posibilidad de retroceder de fase. "Es muy preocupante el hecho de volver a fase 3 y no poder seguir trabajando. Uno como comerciante toma todos los recaudos, atiendo de una persona a la vez, no se superponen los turnos. Antes atendía de 4 o 5 personas a la vez, esto te limita 3 o 4 turnos en el día. Es muy preocupante la situación".