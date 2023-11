Carísimos los copagos médicos

Marta escribió: “Estuve en el Sanatorio Coopser. Yo hace como un mes que no iba y creo que mucha gente estaba igual de sorprendida que yo. Pagué con obra social 4900 pesos la consulta con un médico para que me haga solamente una orden, literal cinco minutos. El señor que estaba atrás mío, 6500 pesos. Una mujer con IOMA pagó casi 10 mil pesos algo que no escuché, pero que no podía creerlo. Yo hace un mes había pagado 2 mil pesos la consulta, no sé cuándo se fue tan a la bosta todo”.