Cargó los bolsos para irse de vacaciones y más tarde notó que le faltaba uno: se lo habían robado

Un “trago amargo” para una familia que partió de vacaciones y advirtió, ya en viaje, de que les faltaba uno de los bolsos que habían cargado en el auto en la madrugada.

“Me levanté, cargué todas las valijas en el auto, cuando llego al ACA para cargar, me dice mi señora que faltaba un bolso. No, si lo cargué, le digo. No, que falta, me dice. Me volví hasta casa. Sabía que no estaba. Y no estaba”, contó la víctima a La Opinión.

La familia siguió viaje hacia su destino y una vez allá recibieron un video proporcionado por una vecina de la zona, en inmediaciones de Rojas y Sarmiento, que tiene cámara de seguridad.

Alrededor de las 4.30 de la madrugada, se observa a un sujeto en moto que se acerca al vehículo, abre una de las puertas traseras y revisa los bolsos, y se retira con uno a cuestas.

“Me robó las toallas, el secador de pelo y los medicamentos. Por suerte no había plata”, agregó el propietario del vehículo.