Cansada de los robos a su madre pidió mayor acción para apresar a los ladrones

El jueves en el parte policial se supo que personal de la Comisaría logró recuperar una máquin de cortar pasto que había sido robada el miércoles. En el lugar no se hallaba la persona sospechada de haber cometido el ilícito pero sí otra que tenía pedido de captura, fue trasladada a la dependencia y a las pocas horas recuperó la libertad. Lo que no se sabia es que ese procedimiento formaba parte de las reiteradas denuncias que una vecina del Barrio La Providencia viene formulando respecto a los múltiples robos de los que fue víctima su madre en la antigua casa donde funciona una posada, en el ex vivero de Marchi. Tampoco se conocía que es la misma mujer mayos que fue asaltada en el mismísimo Día de la Madre de 2018 y golpeada por tres menores, que a prima facie podrían ser los mismos que la saquearon esta semana.

"Cuanta impotencia!. Esta semana entraron a robar cuatro veces a la casa de mi mamá... anteriormente deben haber robado más de diez veces, ya no queda nada por llevarse, si me pongo a describir lleno la página: 4 freezer, heladera, microondas, bombas de agua, reposeras, mesas, sillas, 4 máquinas de cortar pasto, televisores, lavarropas, etc., etc., siempre se hizo la denuncia correspondiente tanto en Fiscalía (nunca hicieron nada) como en la Comisaría donde parece que ahora sí se pusieron las pilas. En las denuncias siempre se mencionó que los chorros eran del asentamiento que está sobre las vias del ferrocarril entre Basavilbaso y Molina pero... nada se podía hacer??? Claro que si no actuás rápido hay camionetas último modelo que se ven a diario entrar al lugar donde es evidente cargan todo lo robado y lo llevan a otro lado. El miércoles hice la denuncia de lo robado esa madrugada y hasta tuve oportunidad de hablar con el comisario, casualidad?. Allanaron y encontraron una de las máquinas de cortar pasto robada esa noche, solo eso. Pero evidentemente a los chorros no les importó, anoche volvieron a robar por suerte no fue mucho el botín porque al ver el patrullero dejaron una mesa pesadísima en la calle, lista para llevarla.

Me pregunto hasta cuándo se va a vivir asi?. Sabemos quienes son hasta con nombre y apellido y al que los manda que por ser lisiado y mayor manda a menores, total entran por una puerta y salen por la otra.

Es indignante, siempre fue un barrio tranquilo, sin problemas y desde que se armó ese asentamiento viven robando, tirando piedras a las casas del Barrio La Providencia rompiendo vidrios y todo lo que pueden.

Estoy muy enojada por eso hago público lo que esta pasando", dijo la hija de la damnificada en el mensaje que envió a La Opinión y que, por cierto, forma parte de las preocupaciones por la inseguridad en esa zona.