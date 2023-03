Canotaje: resultados de El Ribereño en Luján

El pasado fin de semana la Escuela de Canotaje que dirige Tito Velos, El Ribereño participó de la primera fecha de Maratón del Campeonato Fe.Bo.Ca.K que se disputó en Luján.

Los resultados de los palistas sampedrinos fueron los siguientes:

K 1 PRE-INFANTIL: ORTEGA, CIRO Puesto 13º Cant. 48 palistas K 2 INFANTIL: SOTELO, AGUSTIN – MANGINI, IGNASIO Puesto 3º Cant. 16 palistas K 1 MENO: BASTINO, AGUSTO Puesto 13º Cant. 27 palistas K 1 MENOR: RASIO, JEREMIA Puesto 20º Cant. 27 palistas K1 MASTER: “C” IGLESIAS, JOAQUIN Puesto 17º Cant. 10 palistas se dio vuelta y retomo su puesto 4,30 SENIORS: VLAEMINICK, LAUTARO 2º Cant. 8 palistas 4,30 MASTER: “A” VERDEJO, MARCO 1º Cant. 6 palistas 4,30 MASTER: “B” SOTELO, PABLO 1º Cant. 6 palistas 4,30 INFANTILES: SOTELO, AGUSTIN 6º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: MANGINI, IGNASIO 13º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: ASTUDILLO, KEVIN 8º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: ANGEL, JOAQUIN 29º Cant. 36 palistas K 2 MENORES: RASIO, JEREMIAS – BASTINO AGUSTO 20º Cant. 30 palistas 4,30 PRE- INFANTIL: ORTEGA, CIRO 9º Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: MANGINI, IGNASIO 9* Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: SOTELO, AGUSTIN 10* Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: ASTUDILLO, KEVIN 11* Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: ANGEL, JOAQUIN 23º Cant 27 palistas 4,30 MENORES: BASTINO, AGUSTO 9º Cant. 20 palistas 4,30 MENORES: RASIO, JEREMIAS 13º Cant. 20 palistas K 2 SENIORS: VLAEMINICK, SANTIAGO 9º Cant. 20 palistas K 2 MASTER “A” D’AGOSTINO, MARTIN – IGLESIAS, JOAQUIN 2º Cant. 8 palistas K2 MIXTO VLAEMINICK, SANTIAGO – RODIGUEZ SONIA 21º Cant. 41 palistas