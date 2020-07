Campaña de donación de sangre el próximo sábado en el salón de Bomberos Voluntarios

El próximo sábado 18 de julio, comienza una campaña de donación de sangre para el Hospital de San Pedro, que tendrá lugar en el cuartel de Bomberos de 8.00 a 13.00. Los interesados, deben sacar turno previamente al 15633940 para evitar la aglomeración de personas en tiempos de pandemia.

Adriana Larghi, hematóloga del Hospital, dio detalles de la iniciativa en el programa Sin Galera: "Lo que les pedimos en esta oportunidad, por la pandemia y para cumplir los protocolos, es que previamente se inscriban, hay un registro. Agradecemos a los colaboradores que se han sumado".

Para ser donante hay que cumplir una serie de requisitos: tener entre 18 y 65 años. No tener enfermedades cardíacas, ni patologías crónicas o enfermedades de transmisión sexual. "Además, que en los últimos meses no hayan tenido cirugías o se hayan hecho tatuajes, ni haber tenido relaciones sexuales que no sean con la pareja habitual".

La campaña es de suma importancia porque, en medio del contexto de emergencia sanitaria, ha caído el número de donantes habitual. "No sabemos si es por temor de venir al Hospital o porque hay menos movimiento y menos cirugías programadas", señaló Larghi y explicó que "si no pueden asistir el sábado" se comuniquen igual al número asignado para programar la extracción en la semana.