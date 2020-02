Camionero, sindicalista y empresario en medio de una polémica: ¿El sindicato dispone quién trabaja y quién no?

El lunes, un camionero llegó a la redacción de La Opinión enojado con el titular del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, porque, aseguró, un empresario no le daba trabajo por orden de él. Este martes, tras tomar una serie de medidas respecto al tema, narró lo sucedido en una entrevista filmada, cuya primera parte se reproduce en esta nota.

Se llama Horacio Ortega y, según señaló, se desempeña como chofer de camiones desde hace alrededor de tres décadas. En su relato contó que el titular de una empresa de transporte le dijo que le iba a dar trabajo, como hacía habitulamente, "pero que por orden del sindicato" no lo podía tomar.

"Fernando Espíndola, él es el que manda y decide qué hacer y qué no hacer", acusó Ortega y agregó: "El señor Espíndola no quiere que trabaje". El chofer supo ser "colaborador" del sindicalista y exconcejal suplente del Frente Renovador, aunque se distanciaron.

"Yo no tuve ningún problema con él, todo viene por el tema del caso de la sobrina y yo soy íntimo amigo de ella", dijo en relación a la denuncia penal por abuso que interpusieron dos sobrinas del sindicalista, que lo acusaron de someterlas sexualmente cuando eran adolescentes y convivían bajo el mismo techo.

Ortega dijo que como "colaborador" de Espíndola lo acompañaba "a las reuniones en Buenos Aires y a las empresas, donde él baajaba a hacer sus arreglos, sus cosas". Consultado sobre esas "cosas", sorprendió y acusó a Espíndola de "coimear a las empresas".

Ortega dijo todo eso en los primeros tres minutos de una extensa entrevista que brindó a La Opinión y en la que nombró a muchas personas, dio cuenta de diversos hechos y sostuvo que tiene "pruebas" de todo lo que dice.

El sindicalista Fernando Espíndola dio otra versión. Ante la consulta de La Opinión, señaló que "no hubo ninguna situación ni tengo ningún problema con él, estuvo en el sindicato pidiendo una mano y le dije que yo no podía recomendar a alguien, eso fue lo que pasó".

Espídola explicó que sus funciones en el gremio no son "decirle que dé trabajo o no a alguien, hay gente que te elige como trabajador y hay gente que no. Mi función es que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, no decir quién es bueno y quién es malo, eso no existe".

Respecto de la relación con Ortega, aseguró: "Yo no tengo drama con él, yo no tengo colaboradores, yo no soy dueño del gremio ni mucho menos, el secretario general es Cabaleyro y yo soy un delegado, nada más, yo hago mi trabajo, tengo un negocio, hago sacrificios para progresar y darle estudios a mis hijos, la verdad es que no sé".

"Si tiene pruebas, que cuente lo que quiera. Él trabajó varias veces con Basante, pero lo que ellos hagan no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con él con Basante ni con Ortega. A mí me vino a ver y yo le dije que no puedo obligar a nadie que tomen a una persona si no hay trabajo", aseguró.

El empresario transportista Javier Basante también respondió a la consulta de La Opinión. Indicó que Ortega, en efecto, trabajó de manera eventual en la temporada de frutas, cuando había cargas en el puerto local, pero que hace tiempo que no lo contrataban.

"Yo no tengo relación laboral con él desde hace varios años, él hacía trabajos de temporada de frutas. Yo tengo los camiones dentro de un galpón, hice el azúcar y tuve que contratar camiones batea, en el poroto tengo dos camiones, no estoy teniendo choferes, no hay trabajo", dijo respecto del pedido de Ortega.

Sobre la acusación respecto de que el sindicalista elige a dedo "quién trabaja y quién no", Basante respondió: "Espídola nunca me dijo 'no tomés a este'. A veces le pido que me mande a alguien, pero cuando hay trabajo, hoy hay 50 solicitudes una arriba de la otra, porque está todo parado"