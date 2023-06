Camionera cordobesa busca sus pertenencias: le robaron la mochila en una gomería de San Pedro

En la noche del martes, mientras permanecía estacionada en una gomería de San Pedro, Romina Brunotto sufrió el robo de su bolso con ropa y objetos personales, que había dejado arriba de su camión.

Brunotto se desempeña hace 16 años como camionera y hace varias veces por semana el trayecto de Arroyito-San Pedro para la fábrica Arcor.

“Nunca pensé que me fuera pasar así, en un descuido. Yo estaba del otro lado del camión. Me robaron los bolsos con ropa, nada de lo que había adentro era de valor. Lo que más me interesa es la billetera con los carnet y fotos de mi hijo. Había perfume, cosas de mujer, pinturita de los ojos, la cremita para las manos, nada del otro mundo”, dijo en diálogo con Sin Galera.

“Lo que más me molestó es que yo soy una persona muy amable, muy sociable, si me hubieran venido a pedir yo les doy 100, 500, mil, lo que tenga, porque soy así. No lo vi ni me hicieron nada a mí, es como que me sentí invadida. Muchas veces vengo con mi hijo, ¿y si estaba mi hijo durmiendo arriba? Es como que te impacta”, consideró.

Quien haya encontrado documentos a nombre de Romina Fatima Brunotto, puede comunicarse al 3576-513298, o dejarlos en la entrada de la fábrica Arcor.