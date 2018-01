Camión de Caso permanece secuestrado pese a que llevaba tosca para arreglar la colectora

Desde el momento de la infracción hasta la mañana del miércoles el vehículo seguía a disposición del Juez de Faltas y con el preanuncio de una multa que podría ser cercana a los 250.000 pesos.

Según se supo, el camión que está destinado a otro tipo de cargas, ese día trasladaba tosca para bachear la colectora de ruta 9 que anteriormente también se había rellenado con el rap procedente de la vieja ruta 1001 con carga de costos al empresario.

El lunes, en una agitada mañana, varios funcionarios municipales recibieron el reproche "por un trabajo que debería hacer el estado con la plata de los impuestos" y que desde hace años se afronta con fondos privados para facilitar el tránsito por esa única salida y entrada a la ruta.

Además cuando La Opinión consultó los motivos de la infracción pudo obtener una declaracion en la que se indicar que "efectivamente el chofer no tenía el espíritu de violar la ley, no conocía ese tipo de pesaje y hubo una confusión al considerar que se autorizaban 30 toneladas y no 30 metros como se cargaron. Además no hay antecdentes de infracciones para ese transporte".

Todo indica que si el camión no es devuelto a su propietario habrá un reclamo judicial asentado en la potestad que se adjudica el gobierno comunal para desviar de su destino a un vehículo que no le es propio.