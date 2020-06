Camino a Vuelta de Obligado: Un auto se despistó y volcó y el conductor resultó ileso

Un hombre de 31 años que circulaba hoy al mediodía en un Renault por el camino a Vuelta de Obligado en dirección a San Pedro se despistó y volcó y resultó ileso a pesar del fuerte golpe.

El accidente ocurrió en Lucio Mansilla al 6000, a la altura de Sadiv. Según pudo saber La Opinión, el conductor perdió el control del auto al morder la banquina, se salió de la calzada y tumbó hasta quedar dado vuelta con las ruedas para arriba a varios metros del pavimento.

En el hecho no participó ningún otro vehículo y, además de la Policía, se hizo presente una ambulancia del Same para trasladarlo al Hospital pero no fue necesario porque no tenía ninguna herida.