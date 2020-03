Camino a Tokio 2020: Aseguran que los Juegos Olímpicos se hacen a pesar del coronavirus y los sampedrinos reorganizan su preparación

La pandemia de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo provocó que eventos deportivos de gran magnitud planificados con varios años de anticipación, se suspendan o cancelen definitivamente. Entre ellos sobresale la Copa América Argentina-Colombia que se pasó para el 2021. En los últimos días se rumoreó con que el Comité Olímpico Internacional (COI) iba a anunciar la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero ello no ocurrió sino que, en contrapartida, la entidad emitió hoy un comunicado en el que dejó en claro que, hasta el momento, se hacen.

En su informe, la institución presidida por el alemán Thomas Bach dejó en claro que "sigue totalmente comprometida" con llevar a cabo el evento entre el 24 de julio y 9 de agosto. Y, en ese marco, agregó: "Con más de cuatro meses antes de los Juegos no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente".

Además, el COI indicó a los atletas que sigan "preparándose lo mejor que puedan" porque confía en que "las numerosas medidas adoptadas por muchas autoridades de todo el mundo ayudarán a contener la situación del virus COVID-19". La ratificación fue en concordancia con lo que expresó horas antes el primer ministro de Japón, Abe Shinzo: "Quiero celebrar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos a la perfección, como prueba de que la raza humana conquistará el nuevo coronavirus y yo obtuve apoyo para eso de los líderes del G-7 ".

Sobre cómo estudia la situación que perjudica al planeta y del que Argentina no es la excepción, el órgano que tiene su sede en Suiza sostuvo que "continuará monitoreando" el desarrollo del problema "las 24 horas de los siete días de la semana" a través del "grupo de trabajo" que se armó con un representante suyo y otros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Organizador de Tokio 2020 y el Gobierno Metropolitano de Tokio más otras autoridades japonesas.

Por último, el COI aseveró que su determinación final "no estará determinada por intereses financieros", declaración que no se ajusta a la realidad porque, claro está, si todavía los Juegos Olímpicos no se cancelaron o postergaron fue porque Japón ejerce presión en relación al dinero que invirtió para recibir el máximo evento deportivo a nivel mundial.

La situación de cada uno de los sampedrinos

Según datos oficiales del COI, el 57% de los atletas que competirán en Tokio 2020 están clasificados. El 43% restante saldrán, en su mayoría, de certámenes clasificatorio programados los cuáles muchos, por el coronavirus, se suspendieron y es una incógnita cómo se definirán los competidores en cada disciplina. Luego de que la Federación Argentina de Yachting (FAY) no le dio a Alsogaray su plaza en la clase láser de vela a pesar de que ganó el Selectivo, San Pedro no tienen ningún deportista con el cupo asegurado.

Gonzalo Carreras (canotaje): La Federación Argentina de Canoas (FAC) suspendió todas sus actividades a excepción de las concentraciones para los deportistas que tienen posibilidades de viajar a Tokio 2020, entre ellos el palista de Náutico. "Nosotros hasta el sábado seguimos entrenando en otro lugar aparte, estamos medio aislados y solo salimos para ir a remar. Nos estaban por traer las pesas y eso para la casa en que estamos. Nosotros concentramos y estamos en una casa bastante aislados", explicó a La Opinión Carreras quien comparte la Selección Argentina masculina con compañeros como Manuel Lascano, Daniel Dal Bo, Agustín Gallegos y Agustín Vernice, único con pasaje asegurado a los Juegos Olímpicos. Todos, aguardan que se confirme el desarrollo del Preolímpico en Curitiba, Brasil, entre el 4 y 10 de mayo donde hay en juego un cupo a los Juegos Olímpicos en K2 500 metros. La embarcación se armará en un control interno desde el 6 al 12 de abril.

Brenda Rojas (canotaje): La Federación Argentina de Canoas (FAC) suspendió todas sus actividades a excepción de las concentraciones para los deportistas que tienen posibilidades de viajar a Tokio 2020, entre ellos la palista de Las Canaletas quien, en contacto con La Opinión, señaló: "Por ahora todo sigue igual, estamos entrenando y esperando respuesta del Preolímpico. Tratamos de aislarnos lo más que se pueda. Salíamos a remar en Nordelta pero nos pasaron a Puerto Canoas. El gimnasio todavía no se resolvió pero estamos tratando de entrenar lo más que se pueda". Rojas y sus compañeras, al igual que Carreras, esperan que se confirme el desarrollo del Preolímpico en Curitiba donde irán en búsqueda del último cupo a Tokio 2020.

Ricardo Belo (taekwondo): Hasta el momento, por diferentes circunstancias no participó de dos certámenes en los que hubo plazas para Tokio 2020. Primero, una lesión le impidió estar en el repechaje internacional en Montevideo, Uruguay, para sumar puntos para el ranking y, después, por falta de recursos económicos no viajó a Costa Rica a participar entre el 10 y 12 de marzo en el Clasificatorio Olímpico Panamericano. En ese contexto, sobre sus posibilidades de ser olímpico por primera vez, detalló: "Teníamos una reunión este fin de semana pero se suspendió para evaluar quien puede llegar a tener una chance más".

Julio Alsogaray (yachting): Desde que la Federación Argentina de Yachting (FAY) no le dio la plaza de Argentina en la clase laser a pesar de que lideró el Selectivo con holgura, lleva adelante un reclamo que tuvo una primera respuesta negativa por parte de la entidad que preside Luis Fernando Velasco y se enfrió en los últimos días aunque sigue en pie y podría terminar en la Justicia. En ese contexto, Francisco Guaragna, el elegido, entrena en Capital Federal desde hace un par de semanas bajo las órdenes del entrenador sampedrino Nicolás Schargorodsky. Martín Alsogaray, en tanto, prepara al chileno Clemente Seguel y días atrás estuvo en Valparaíso en ese país con el objetivo de seguir entrenándolo para Tokio 2020.

Silvio Velo (fútbol para ciegos): El sampedrino es parte del plantel de Los Murciélagos que realizó concentraciones en los primeros meses del año y al que le suspendieron el Gran Prix que se iba a desarrollar en Tokio, Japón, por el coronavirus. La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec) canceló todas sus actividades por la pandemia y el combinado nacional, por el momento, cesó sus entrenamientos. La situación, con respecto a los demás sampedrinos, es diferente para Silvio Velo porque los Juegos Paralímpicos se realizarán entre el 25 de agosto y 6 de septiembre y en su comunicado el COI no se refirió a ellos. Días atrás, se conoció que Argentina debutará el 30 de agosto contra un rival a confirmar. Participarán Brasil, China, Francia, Japón, Marruecos, España y Tailandia.