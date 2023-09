Camino Lucio Mansilla: “No se puede así”

“Hola, quisiera hacer un descargo sobre la calle Lucio Mansilla-Ruta a Vuelta de Obligado. Hace 2 meses están rompiendo la calle y aún no pavimentaron. No puede ser que en el Paseo Público en un día hicieron una calle y, hoy, en una mañana también hicieron otra. Ya ni a la escuela se puede ir en moto ni en otro transporte. Se rompe todo, pasás y los trabajadores están sentados o haciendo una calle de 2 X 3. No se puede así, nunca terminan nada. Es todo política se ve, quieren alargar las cosas para las elecciones pero la gente no puede andar en una ruta toda rota con nenes”, escribió el #1870.