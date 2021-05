Camino a Tokio 2021: sin Silvio Velo, Los Murciélagos van a Japón a competir en el Gran Prix

La Selección Argentina de fútbol para ciegos, sin Silvio Velo, arribó a Japón para participar entre el 30 de mayo 5 de agosto del Gran Prix de Tokio, el último certamen internacional antes de los Juegos Paralímpicos que se desarrollarán en la misma ciudad.

El sampedrino no fue convocado por el entrenador Martín Demonte para el certamen internacional que Los Murciélagos ganaron en 2018 y 2019, pero su objetivo es estar en la lista de diez jugadores que irán a Tokio 2021 y no pierde esperanzas. Para eso, continúa con su puesta a punto de forma individual a la espera de una nueva concentración en el estadio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

“Puede influir o no, no tiene nada que ver. Yo apuesto a Tokio 2021. Este campeonato hubiese estado bueno, pero lo importante es lo otro”, dijo días atrás a La Opinión quien recientemente se incorporó a Atlas de General Rodríguez y es la cara del nuevo proyecto que incluye el armado del plantel de no videntes.

El conjunto albiceleste lo conforman Froilán Padilla, Federico Accardi, Maximiliano Espinillo, Ignacio Oviedo, Jesús Merlos, Marcelo Panizza, Brian Pereyra y Ángel Deldo quien fue designado capitán ante la ausencia de Velo.

Los Murciélagos debutarán contra Francia. Posteriormente chocarán con Tailandia, el local y España. Los dos líderes disputarán la definición el 5 de junio. Los rivales que tendrá el combinado albiceleste están todos clasificados a los Juegos Paralímpicos a realizarse del 24 de agosto al 5 de septiembre por lo que será una buena medida para saber en qué punto de la preparación está el elenco y probar algunos fubolistas.

Silvio Velo acumula cuatro participaciones paralímpicas con Argentina lo que significa que estuvo en todas las ediciones que se desarrollaron hasta el momento. En Atenas, Grecia, 2004 fue medalla de plata mientras que en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, bronce. En Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto. Además, fue plata en los último Parapanamericanos Lima 2019.