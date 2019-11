Cambiemos propone repudiar a Alperovich por las denuncias de abuso sexual: críticas por la "doble vara" y el silencio en casos locales

El bloque de concejales de Cambiemos quedó envuelto en una polémica a raíz de la presentación de un proyecto de resolución que propone repudiar al exgobernador y actual senador tucumano José Alperovich a raíz de la denuncia por abuso sexual que presentó en su contra una sobrina de él que fue su asesora entre 2017 y 2019.

La polémica se suscitó porque el Concejo Deliberante no tuvo la misma actitud ante casos que le tocaron de cerca, como bien señaló la periodista y militante de la agrupación feminista Libres de Miedo Nadia Quiroga en una columna publicada en Visión Regional, tales como el del edil suplente Fernando Espíndola, el director de Deportes, Luis María Rodriguez, o el del exconcejal y exjefe de Bomberos Emilio Esteve.

"Ante el delito denunciado, debemos apoyar a la víctima, solicitar al Poder Judicial actué rápidamente y reclamar a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación active los mecanismos a fin de que la justicia pueda proceder sin más límite que la ley y la verdad", dice el proyecto de Cambiemos.

Firmado por Iván Paz, Juan Pablo Ruozi, Damián Lafalce, Natalia Claverini, Gerardo Pelletier, Elisa Ferraro y Juan Garavaglia, el proyecto propone en su artículo 1 "Acompañar a la víctima - denunciante por abuso sexual en contra del exgobernador y actual senador nacional por la provincia de Tucumán, José Alperovich".

En el artículo 2, "repudiar y condenar el accionar" de Alperovich "por el cual ha dado a conocer el nombre de la denunciante, cuya identidad está protegida por ley".

En el Concejo Deliberante no hubo ningún tipo de pronunciamiento institucional cuando el concejal suplente del Frente Renovador Fernando Espíndola fue denunciado por dos sobrinas que lo acusaron de abusos sexuales reiterados cuando eran adolescentes.

No sólo no se pronunciaron sino que además argumentaron en off que no correspondía hacer nada porque el edil no estaba en funciones, aunque había ocupado la banca en varias oportunidades ante licencias del titular, José Luis Tirelli.

La única que se refirió públicamente al caso fue la concejala Florencia Sánchez, quien habló en Sin Galera la semana previa al inicio de las sesiones ordinarias. "Creo que es un horror, hay una denuncia penal y hay que investigar. Si bien es suplente, creo que debe separárselo hasta que se esclarezca qué sucedió", consideró la reelecta edila.

Luego hizo lo propio en sesión, tras una consulta al Tribunal de Cuentas en la que respondieron que la norma indica que "no procede cuando se trata de delitos de índole privada", como el abuso sexual, destituirlo o separarlo preventivamente.

Aunque legalmente no hay impedimento para que Espíndola asuma ante una licencia de Tirelli, Sánchez le pidió al edil suplente que "por una cuestión de conciencia propia, hasta que se esclarezca qué sucedió, que no asuma la banca".

Su compañero de banca, en cambio, tomó la palabra para decir que debería primar la presunción de inocencia porque "la ley es clara" y no se presta a "interpretaciones o subjetividades" y consideró que "la política, en este caso el ámbito legislativo, no debe entrometerse en la Justicia. Cuando La Opinión lo consultó apenas radicada la denuncia, dijo que prefería no hacer declaraciones porque era "una cosa muy personal”.

Como bien señala la columna publicada en Visión Regional, el otro momento paradigmático que tuvo el ambiente polítio relacionado con denuncias de abuso sexual fue el que hizo primero públicamente y luego ante la Justicia una mujer que acusó al entonces director de Deportes del gobierno de Cecilio Salazar, Luis María Rodríguez.

Tras la aparición del video con la acusación, el funcionario se quitó la vida y por ello la causa penal prescribió por el fallecimiento del imputado. Esa semana hubo sesión extraordinaria y el Concejo Deliberante hizo un minuto de silencio a pedido del presidente del bloque Cambiemos, Iván Paz. Así, todo el cuerpo, institucionalmente, hizo su expresión de luto y condolencias aunque sin hacer mención alguna a la denuncia.

Un tercer caso es el de la denuncia contra el exconcejal y exjefe de Bomberos Emilio Esteve, quien fue acusado por la hija de su expareja de haber abusado de ella de manera reiterada cuando convivían bajo el mismo techo. El cuerpo tampoco tuvo expresión alguna respecto de ese caso.

La integrante de la agrupación feminista Libres de Miedo consideró "celebrable" la iniciativa de repudiar la actitud de Alperovich pero observó que hay una "contradicción" de los ediles en su posicionamiento respecto de estos temas.

El cuerpo deberá dar explicaciones de sus actuaciones anteriores y comprometerse a medir todos los casos con la misma vara. O bien, hacerse cargo de la doble moral imperante", planteó Quiroga en su nota editorial.