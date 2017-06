"Calefactores prendidos y ventanas abiertas": Referente del PRO se quejó de la falta de austeridad del Municipio

Este viernes, Mariana Moretti, que trabajó activamente durante la campaña de las elecciones 2015 como afiliada al PRO, se acercó a la redacción de La Opinión para hacer pública su queja contra el Gobierno municipal y las respuestas que le dio un alto funcionario cuando se le planteó la cuestión.

"Me encuentro en la Municipalidad con los calefactores prendidos al máximo, las ventanas de las oficinas abiertas (porque por supuesto el aire era irrespirable, estamos a 21 grados) Cuando pregunto por qué no apagaban el calefactor, las mismas empleadas del área de pago, me informan que si apagan el calefactor después no los pueden prender más", contó Moretti.

"Les digo: 'Chicos, es más fácil pagar un técnico que ustedes tengan un calefactor al máximo todo el invierno'. 'No podemos hacer nada', me responden", continuó la mujer y relató que luego recibió una respuesta aún más indignante al entrevistarse con otro funcionario. "Yo cuando hace mucho calor me encierro en la oficina y prendo el aire acondicionado", le habría dicho.

La queja llegó hasta el secretario de Economía, Mario Sánchez Negrete: "Me encuentro en la plaza con Mario Sánchez Negrete que me contesta muy suelto de cuerpo y medio en guiño de ojo cómplice que es muy difícil cambiar algo en el municipio", contó Moretti y puntualizó: "Él mismo renegaba de esas cosas cuando hacíamos la campaña".