Cadena de oración por Emilia, que nació prematura

“Hola, quiero pedir cadena de oración para mi bebé que nació el domingo prematura. Ella se encuentra internada en el Hospital Ludovica de La Plata. Hoy me avisaron que está estable pero que todavía no tienen fecha para operarla. Yo me encuentro internada en el Hospital de acá, porque aún no me recupero de la cesárea. Quiero agradecer a todas las enfermeras y médicos por el cuidado y la contención que me dan. Me sumo al pedido de Neo, para que otra mamá no tenga que pasar por esto”.