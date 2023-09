Mary reportó: “Es una vergüenza hoy fui a llevar a mi mamá a la guardia del hospital con presión alta descompuesta mal, al extremo de estar temblando todo el cuerpo. Cuando llego, me piden los datos y les pregunto si la pueden atender y me dice la chica de la ventanilla ‘tenés que esperar un cachito que están con una urgencia’. Perfecto, nos sentamos y llamo a la médica que estaba y le digo ‘¿podés atenderla a mi mamá que no está bien?’ su contestación fue ‘tienen que esperar que llamemos’. Le pregunto si tiene que estar muriendo para que la atiendan y su respuesta fue: ‘Bueno, tienen que esperar’. Esperé, me guardé la bronca. Sale un médico y pregunta quién está para la guardia, le digo que mi mamá porque está con presión alta y me pregunta ‘¿cómo sabés que tiene presión alta? Cuando le midas y sepas, vení y si no espera’. Después hizo pasar a otra paciente y cerró la puerta. Me tuve que traer a mi mamá así, descompuesta como estaba. Tengo tanta bronca e impotencia. ¿Dónde está el intendente ? cada vez peor el Hospital. Una verdadera vergüenza. Tendrían que poner médicos que quieran realmente ser médicos y que no sean como los que están atendiendo hoy en la guardia”.