Cachetazo en la nalga

“Siendo las 14.15 salgo a andar en bici como cualquier domingo de relax. Salgo por ruta 1001 con dirección a Crucero General Belgrano y a 100 metros aproximadamente, pasando la Sarmiento un pibito me mete una cachetada en la nalga que me descolocó. Lo sigo, se metió por barrio Estrada. Pero lo perdí atrás del Hospital Sadiv porque no pude cruzar el cantero central. Cuando voy a hacer la denuncia a la Comisaria hacía unos minutos habían recibido un llamado manifestando lo mismo”, reportó Estefanía.