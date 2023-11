Buscan cámaras: iba a tomar el colectivo, lo atropellaron y se dieron a la fuga

La víctima de 77 años se dirigía a la terminal de ómnibus cuando fue embestido por un vehículo. Sucedió el domingo por la noche sobre calle Lucio Mansilla en su intersección con 11 de Septiembre. Un lugar que cuenta con cámaras de seguridad cuyas imágenes ahora reclama la familia para dar con quien se dio a la fuga.

Al grito de “asesino” los ocasionales testigos repudiaron la acción del conductor del rodado que se dio a la fuga sin prestar asistencia al hombre que resultó con heridas tras el choque.

“Se dio a la fuga dejándolo a su suerte, mi tío iba a tomar el colectivo porque él es de la ciudad de Pacheco”, informó la sobrina, preocupada porque pasan las horas y nada se sabe sobre el accidente.

“Yo sólo quiero saber del caso, si agarraron al irresponsable que chocó e hizo abandono de persona”, preguntó a La Opinión durante la mañana del martes.

Había dudas sobre la referencia en el parte policial y por ende, este medio chequeó con la familia los datos de la denuncia que radicaron tras la asistencia que la víctima recibió en la guardia de emergencias del Hospital.

Lo cierto es que Alberto Martín González venía de la fiesta del Fortín, una camioneta lo trajo a bordo y lo dejó cuando tuvo que doblar hacia la ciudad. De allí sólo había que cruzar la avenida hasta la nueva terminal. En ese momento apareció este vehículo y lo embistió. El conductor bajó, habló con su víctima y lejos de asistirla volvió al volante y se fue.

González se sobrepuso y comenzó a preguntar cómo llegar al hospital para ser asistido y así fue como alguien decidió trasladarlo en moto hasta que dieron aviso a su familia en la guardia de emergencias. Cuando su sobrina llegó al lugar, ya le habían hecho curaciones pero luego en la Comisaría tardaron más de dos horas en tomarle la denuncia.

“hoy mi papá está con vida pero puede haber matado a otra persona y dejarla tirada como un perro” Antonia Cristina González

Su hija Antonia reclama ahora el material de las cámaras de seguridad. Allí hay un domo y habrá que buscar que sucedió entre las 19 y las 21 horas en esa esquina puesto que su padre se aprestaba a cruzar la calle. Este fue su relato:

“Un muchacho lo acercó en la camioneta hasta la calle Lucio Mansilla y 11 de Septiembre para tomar el colectivo y cuando él iba a cruzar la calle venía una camioneta sin luces y lo atropelló. Bueno, el muchacho se bajó de la camioneta y se acercó a él, le preguntó. Y él pensó que lo iba a asistencial pero no, lo dejó abandonado y otro muchacho lo auxilió en la moto y lo llevó al Hospital de San Pedro”, dijo la mujer que además agradeció a quienes lo ayudaron.

La noche en que llegó a la guardia del Hospital para ser asistido. Sufrió escoriaciones en su mano izquierda.

Tras enviar una copia de la denuncia y la evaluación de los médicos que indica que sufrió una escoriación en la mano izquierda más los estudios de imágenes para detectar otras lesiones, Antonia dijo que cuando pudo irse de la guardia “fueron a hacer la denuncia a la Comisaría y lo tuvieron de las once de la noche hasta las dos y media de la mañana, dolorido, mal con presión, con nervios y no lo atendían y no lo atendían hasta que mi prima Silvia les dijo que él estaba muy dolorido y que es una persona mayor, que no lo podían tener tanto tiempo”.