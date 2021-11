Buscan al conductor de una Meriva que chocó a una mujer y se dio a la fuga

Un accidente de tránsito se produjo en la esquina de Oliveira Cézar y Nuestra Señora del Socorro este lunes por la tarde y una de las protagonistas procura dar con el conductor del automóvil que la chocó.

La colisión tuvo lugar alrededor de las 17.15 en esa esquina, cuando una mujer que conducía un Peugeot 207 fue embestida por una Chevrolet Meriva cuyo chofer se dio a la fuga de inmediato.

“Yo frené en la esquina y me chocó la trompa, me rompió toda la trompa. Era una Meriva gris que dice taxi pero no trabaja en la agencia”, relató.

“Yo tenía paso y frené, pero igual me chocó”, señaló. No sabe quién es el conductor y sólo tiene el dato de que se trata de una Chevrolet Meriva “que dice taxi”, por lo que procura dar con la patente para hacer el reclamo correspondiente.

“El auto me quedó así porque me arrastró”, dijo la damnificada, que ahora busca dar con el conductor para que se haga cargo de los daños que provocó.