Buscan a una mujer que conducía el auto que aplastó el tobillo a un niño

Erika Briche pide a los vecinos de su barrio que aporten imágenes de los vehículos que circulaban por calle Colón y Segundo Sombra cerca de las 17 horas del martes 8 de Agosto.

“Justo en la esquina, estaba jugando con unos amiguitos y justo pasó una señora en un auto blanco y me lo toca; al tocarlo el auto se cayó mi hijo”, dijo la mamá que necesita recuperar datos sobre el accidente.

“Cuando se cae mi hijo le pasa la rueda de atrás del auto por el pie teniendo una fractura de tobillo. Me salió barata igual” porque su hijo está bien dentro de lo que pudo haber sido un cuadro más grave “pero justo en esa esquina no hay cámaras ni nada y los chicos no saben quién era la señora, así que no sabemos ni patente, nada. Lo único que saben los chicos es que es un auto blanco, chiquitito y que siguió por Segundo Sombra”.

Se trata de un menor de 12 años que fue luego evaluado por los médicos que determinaron que sufrió una fractura. “Ahora lo tengo sin ir a la escuela por 15 días y después de 15 días tengo que ir al kinesiólogo para que pueda pisar, así que falta la escuela”, agregó.

Al ser consultada sobre sus necesidades indicó que está “necesitando unas muletas, porque el médico me dijo que tiene que tener un movimiento, porque si no lo tengo del sillón a la cama, de la cama al sillón y lo tengo que llevar a UPA a todos lados. No puede pisar”.

Quien tenga datos o pueda prestarle las muletas puede comunicarse con Erika 3329 69-9113