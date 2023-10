Busca y agradece a la mujer que le devolvió la tarjeta

Milagros escribió el siguiente agradecimiento: “Hola, escribo para darle las gracias a la señora que me devolvió hoy, por la mañana, la tarjeta que me había olvidado puesta en el cajero. Hoy en día no cualquiera tiene una acción de esas y del apuro me olvidé de preguntar su nombre, fue en el banco Nación”. En caso de ser la persona que tuvo la buena acción, comunicarse al 3329 53-4518.