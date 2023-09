Busca trabajo y pidió “oportunidad de aprender”

Este lunes, una joven compartió su preocupación ante la dificultad de conseguir trabajo luego de terminar el secundario y escribió: “Vengo a hacer mi descargo, no puede ser que llevo buscando un trabajo como la gente. Te piden secundario completo y ni te llaman, dicen que necesitan gente y ni te llaman. No me llaman por tener un título de mierda en Arte/Teatro”.

“¿Por qué? ¿Se piensan que por tener ese título uno no sabe hacer cosas? “Dice traer CV”, lo llevás y ni de casualidad te llaman. ¿De qué sirve tener un título si ni una oportunidad te dan? Uno estudia para poder tener un trabajo con un mejor sueldo, por así decirlo”, siguió en su descargo.

Además, apuntó: “Ni la oportunidad te dan. Vas a un chino y te tienen todo el día por un mango. Yo no sé qué piensa la gente, sé que está todo complicado, pero necesito trabajar, tener un mejor trabajo, poder superarme, y no puedo porque no te dan una maldita oportunidad”.

“Me la paso entregando currículum y no te llaman. No nos dan la oportunidad de aprender y poder superarnos más. Uno quiere trabajar y que le rinda lo que trabaja, que se pague lo que se tiene que pagar”, finalizó.