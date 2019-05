Burgos volvió a Tránsito: "Con presencia, voluntad y ganas de hacer las cosas, vamos a mejorar la situación"

La Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad volvió a trabajar con normalidad luego del conflicto desatado cuando apareció un decreto que otorgaba el 80 por ciento de bonificación para una empleada que estaba virtualmente a cargo del área. Es que la semana pasada volvió el titular.

Tras 13 meses de licencia médica, Ángel Jesús Burgos retomó las riendas de Inspección y este lunes se notó en la calle, cuando en el marco de un operativo de control vehicular secuestraron 21 motos, labraron 30 infracciones y hasta detuvieron a un hombre que intentó resistirse a ser multado.

"Volví el lunes 20 y empezamos a traajar luego de que los chicos dispusieran el levantamiento de la retención de tareas que llevaban adelante en reclamo de pases a planta y bonificaciones por conducción", dijo Burgos, en diálogo con La Opinión.

"Les expliqué a qué vengo, me comprometí a trabajar para que esos cuatro o cinco muchachos que no están efectivizados logren el pase a planta", aseguró el funcionario, que contó que mantuvo un diálogo con el intendente sobre el reclamo de sus subordinados.

"Le pedí al intendente algunas pautas, entre ellas que se resuelva el tema del premio de conducir y me dijo que estaba perfecto, porque es un derecho, lo mismo con el fallo de caja para los de la balanza", reveló. Con el compromiso del jefe comunal, retornó a su cargo y transmitió la novedad a los empleados.

"Les informé que voy a designar a ocho choferes que el mes que viene van a cobrar su premio por conducción, como corresponde", señaló y agregó que, además, les pidió "compromiso" para la tarea que les compete como trabajadores municipales.

"Tenemos que ordenar eso. Si ellos lo lograron en su momento, por qué ahora no. Es el momento de demostrar con hechos que estamos a la altura de las circunstancias", aseguró el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, que volvió a trabajar tras ser intervenido quirúrgicamente.

Burgos estuvo 13 meses de licencia. En ese lapso, se sometió a dos intervenciones quirúrgicas. Había sido atropellado, por detrás, por un motociclista que escapaba en contramano de un operativo de control vehicular en la calle.

"Me dieron el alta, quedé muy bien. Lo que sí, me va a llevar alrededor de un año tener bien la pierna, rengueo un poco y anoche me dolió bastante, porque la cargué de horas. Estuve casi 90 días sin caminar, pero hay que ser positivo, hoy camino después de estar todo ese tiempo sin moverme por mis propios medios, que es terrible", dijo al respecto.

Burgos considera superado el conflicto que mantuvo al área en asambleas y retención de tareas, con disputas internas en las que hasta hubo un casco que apareció con materia fecal y que habría sido parte de las rencillas internas.

"Del pase a planta, yo los voy a acompañar para que, por merecimiento propio, ellos lo logren", dijo sobre uno de los puntos de mayor reclamo, porque de la última tanda de inspectores todavía hay quienes no están en planta permanente, mientras que otros ya obtuvieron el beneficio.

"En esta primera semana estoy ordenando algunas cosas, porque cada cual trabaja de una manera distinta. Yo estoy convencido de que con presencia, con voluntad y ganas de hacer las cosas vamos a mejorar la situación", sostuvo Burgos, a una semana de retornar a sus labores como director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad.