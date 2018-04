Burgos se tomó vacaciones y en el gobierno hay dudas sobre su regreso a la Dirección de Tránsito

La situación del director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, es por estos días incierta. Como en otras ocasiones, expresó sus intenciones de no seguir en el cargo. Esta vez no hubo nadie que intentara persuadirlo de lo contrario y en el gobierno creen que no volverá al área tras las vacaciones.

El miércoles por la mañana los rumores corrieron con fuerza respecto de una eventual renuncia del funcionario, que además es empleado municipal de planta permanente. Quienes conversaron con él, dicen que hace tiempo no se sentiría cómodo.

Al menos un mensaje con su intención de renuncia salió de su teléfono hacia el de un funcionario de muy alto rango y gran poder de decisión en en gabinete. Esta vez, al contrario de otras tantas en las que se lo intentó convencer acerca de que revea la decisión, la respuesta fue un "bueno".

Burgos está de licencia por vacaciones. Ayer pidió 15 días en la Dirección de Personal que conduce Rolando Gamietea y que depende de la Secretaría de Economía, que está a cargo de manera interina de Hernán Abatángelo, por licencia de Mario Sánchez Negrete.

En Palacio, quienes forman parte de la mesa chica del intendente no saben si regresará al cargo. Hay quienes ya lo consideran fuera del equipo, aunque no haya presentado formalmente la renuncia y, después de todo, sea Cecilio Salazar el que tenga la última palabra. Burgos no respondió a las consultas de La Opinión.