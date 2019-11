Burgos ratificó que si alguien no usa casco le secuestrarán la moto aunque tenga todo en regla

Este miércoles, Sin Galera publicó en Facebook un reporte ciudadano relacionado con la queja de una vecina que contaba que su marido había sufrido el secuestro de su moto en un operativo de tránsito sólo por no llevar casco puesto y a pesar de que tenía toda la documentación.

El reclamo, que planteaba que "no quería que le retuvieran la moto para cuidarla de raspones, etc.", provocó una gran cantidad de comentarios en los que se afirma que los inspectores no están autorizados a secuetrar el vehículo ante esa única falta. Sin embargo, las autoridades ratificaron que sí.

Ante la consulta de La Opinión, el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, respondió de manera contundente respecto de si están autorizados a retener el rodado: "Sí, absolutamente. Rotundamente. Si te falta el casco, se te puede sacar la moto", aseguró.

"Lo hablamos con la jueza (de Faltas, Jimena Gómez). La persona que no quiere usar el casco no lo va a usar por diversas negativas. Imaginemos que traen el casco, se van, se lo sacan y tienen un accidente, la responsabilidad es del inspector. Todo el mundo tiene que usar el casco", sostuvo el funcionario.

"Nosotros retenemos, secuestramos y a arreglarse con la jueza de Faltas", aseguró Burgos y agregó: "Lo estamos haciendo para que la gente entienda que acá no pasa por decir que cada uno es dueño de su vida, se trata de cumplir la ley, una ley que está comprobado que salva vidas. Usar casco salva vidas".

El director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad expresó su preocupación por la negativa de la gente a usar el casco protector. "Hace unos días tuve un entredicho con tres maestras afuera de una escuela. Les dije que tienen que tener en cuenta que ellas son referentes de los chicos. Ninguna llevaba el casco", contó.