Burgos aseguró que no renuncia y que pidió una semana de vacaciones porque está "en cama"

En medio de los rumores, el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, dijo que no renuncia al cargo. "Estoy en cama y me tomé una semanita", aseguró a La Opinión en las puertas de la Municipalidad. El miércoles le había expresado al gobierno sus intenciones de no seguir al frente del área. Finalmente, no presentó su renuncia.