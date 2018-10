Buenos Aires 2018: El detrás de escena del éxito organizativo y deportivo

No hay dudas de que Buenos Aires 2018 colmó expectativas en casi todos los rubros de los comité Organizador y Olímpico Argentino (COA) que preside Gerardo Werthein. Una ceremonia inaugural imponente para la televisión aunque no para la multitud que la vivió desde la zona del Obelisco fue la bienvenida al primer evento deportivo que el Comité Olímpico Internacional (COI) le otorgó a Argentina.

Desde el primer día de competencias, todos los parques y sedes independientes recibieron mucho público y hasta, en ocasiones, desbordaron, en gran parte porque la entrada fue gratuita previo a obtener el pase. El Olímpico, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati frente a la Villa Olímpica donde se alojaron los atletas, fue el que más actividades reunió y, por consiguiente, personas que deliraron con las medallas de plata de Delfina Pignatiello en natación, el oro del equipo femenino de hockey y el atletismo, el caballo de batalla de cualquier juego olímpico.

Muchos escenarios quedaron chicos y la demanda, por momentos, se hizo insostenible. Argentina es un país que suele acompañar eventos deportivos de tal magnitud y la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud no fue la excepción. La gente vibró y festejó los triunfos propios y ajenos y acompañó las derrotas. Pero, por sobre todo, le aportó el color que todo juego, sea de mayores o juveniles, necesita.

El futuro, ¿llegó?

Los resultados deportivos de Argentina fueron excelentes con medallas en muchas disciplinas y, como en el alto rendimiento casi nada sucede por casualidad, los logros tienen su explicación.

Desde que el país ganó la organización de Buenos Aires 2018 en 2013, la Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) iniciaron un proceso de selección de atletas para cada una de las disciplinas y los incluyeron en un proyecto que se utilizó como filtro para que los mejores en cada una estén en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

-Sol Ordas, la nicoleña que fue medalla de oro en remo. Foto: Buenos Aires 2018.

Ambas carteras invirtieron mucho dinero y tiempo en los deportistas quienes tuvieron, como casi nunca en el país, la posibilidad de competir en certámenes internacionales frente a los mejores y, por consiguiente, crecer y desarrollarse.

Aunque el lema de Buenos Aires 2018 es “Viví el futuro”, sólo el paso del tiempo evidenciará si en Capital Federal se vio el futuro del deporte nacional. Los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020, son muy cercanos en el tiempo para utilizar como medida pero en París, Francia, 2024 deberían asomar las promesas y en Los Ángeles, Estados Unidos, 2028, explotar. De lo contrario, será plata y horas tiradas a la basura y sólo para satisfacer a los millones de argentinos que festejaron consagraciones de chicos que, una vez concluido su paso por la vidriera que fue el presente torneo, fueron tirados a la basura.

Los deportes del futuro

En disciplinas, el Comité Olímpico Internacional (COI) innovó en Buenos Aires 2018 con modalidades que, considera, se impondrán en los próximos años. Su objetivo, claro está, es probar para ejecutar o no en un juego olímpico de mayores.

De allí se explica que muchos deportes se transformaron: el handball fue en playa, el básquet 3 versus 3 con show de volcadas para los varones y concurso de lanzamientos de triples para las mujeres; el vóley solo estuvo en su formato beach, el hockey fue 5 contra 5, el rugby seven; y no hubo fútbol de once jugadores sino futsal, entre otras novedades. Es decir, el COI apostó al dinamismo y brevedad (en la mayoría los partidos son con dos períodos cortos) para atraer la atención del público y no dejarlo pestañear.

Lejos de los mayores

Que Buenos Aires hay sido sede de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud no significa que esté preparado para repetir en uno de mayores porque, incluso, no lo está.

-La Villa Olímpica es una de las infraectructuras más importantes que quedará. Foto: Buenos Aires 2018.

Aunque se necesitó desarrollar infraestructura y muchos movimientos fueron similares, las edificaciones más importantes no existieron porque, por ejemplo, no hubo un Estadio Olímpico y gran parte de las disciplinas que exigen recintos cubiertos importantes como el básquet, vóley, handball o fútbol de once jugadores, no estuvieron. Además, el público extranjero que llegó fue escaso (lógico por tratarse de deportistas que en su mayoría son desconocidos) y hubo poco más de cuatro mil atletas contra los 11.551 que compitieron en Río de Janeiro 2016.

Al Gobierno de Capital Federal le quedarán algunas edificaciones que se aprovecharán en el futuro como la Villa Olímpica y gran parte de los estadios que se construyeron en el Parque Olímpico. Pero, por sobre todo, el inicio de un proceso de mejoramiento del barrio Villa Soldati donde se emplazaron esas sedes importantes.